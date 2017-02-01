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Yenimahalle'de atıl binaya geçit yok



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA)  Yenimahalle'de atıl ve yıkılmaya yüz tutmuş binalar belediye ekipleri tarafından tespit edilerek yıkılıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266'ncı Cadde'de bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine sebep olan harabe bina Yenimahalle Belediyesinin girişimleriyle mülk sahibi tarafından yıkıldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin hemen yanında bulunan ve geceleri kültür merkezine gelip giden vatandaşları tedirgin eden binanın da yıkımına başlandı. 17 katlı binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçe genelinde bu tür yapıların yıkımı için çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen binalar ivedi bir şekilde yıkılıyor. Bu bina da Yenimahalle'nin en güzel bölgelerinden birinde görüntü kirliliği yaratıyordu. Uzun uğraşlar sonunda belediyemizden alınan izinle mülk sahibi tarafından binanın yıkımına başlandı" diye konuştu.

Mahkemelik olması sebebiyle bitirilemeyen ve 11 yıldır atıl vaziyette duran bina ile ilgili Yaşar, "Kaba inşaatı biten binada yapılan inceleme neticesinde taşıma yönünden sorunlar olduğu tespit edildi. Binanın tamamında yapılan incelemede yıkılmasının daha uygun olacağına karar verdik. İnşaat sahipleri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde binanın yıkımına izin verdik" ifadesini kullandı.

Yıkılma tehlikesi bulunan bina gerekli önlemlerin ardından yıkılmaya başlandı. Uzman ekipler tarafından iş makineleriyle yıkılan binanın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Binanın 10 gün içinde tamamen ortadan kalkması planlanıyor.

Binanın hukuki ve bürokratik nedenlerden dolayı tamamlanamadığını ve yıkılmasına karar verildiğini vurgulayan Yaşar, "Bölgemizde metruk durumda bulunan ve ilçemizin görüntüsünü bozan binanın yıkılması bizleri çok mutlu etti. Çünkü ciddi anlamda Yenimahalle'de görüntü kirliliği yaratıyordu. Ama sonunda yıkım çalışmaları başladı ve en yakın zamanda da yıkımı tamamlanacak. Yenimahalle'ye hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

(GNC-MK-Y)



01.02.2017 11:07:14 TSI

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