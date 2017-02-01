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Yenimahalle'de atıl binaya geçit yok

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:02
Yenimahalle'de atıl binaya geçit yok
Yenimahalle'de atıl binaya geçit yok

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA)  Yenimahalle'de atıl ve yıkılmaya yüz tutmuş binalar belediye ekipleri tarafından tespit edilerek yıkılıyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266'ncı Cadde'de bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine sebep olan harabe bina Yenimahalle Belediyesinin girişimleriyle mülk sahibi tarafından yıkıldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin hemen yanında bulunan ve geceleri kültür merkezine gelip giden vatandaşları tedirgin eden binanın da yıkımına başlandı. 17 katlı binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçe genelinde bu tür yapıların yıkımı için çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen binalar ivedi bir şekilde yıkılıyor. Bu bina da Yenimahalle'nin en güzel bölgelerinden birinde görüntü kirliliği yaratıyordu. Uzun uğraşlar sonunda belediyemizden alınan izinle mülk sahibi tarafından binanın yıkımına başlandı" diye konuştu.
Mahkemelik olması sebebiyle bitirilemeyen ve 11 yıldır atıl vaziyette duran bina ile ilgili Yaşar, "Kaba inşaatı biten binada yapılan inceleme neticesinde taşıma yönünden sorunlar olduğu tespit edildi. Binanın tamamında yapılan incelemede yıkılmasının daha uygun olacağına karar verdik. İnşaat sahipleri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde binanın yıkımına izin verdik" ifadesini kullandı.
Yıkılma tehlikesi bulunan bina gerekli önlemlerin ardından yıkılmaya başlandı. Uzman ekipler tarafından iş makineleriyle yıkılan binanın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Binanın 10 gün içinde tamamen ortadan kalkması planlanıyor.
Binanın hukuki ve bürokratik nedenlerden dolayı tamamlanamadığını ve yıkılmasına karar verildiğini vurgulayan Yaşar, "Bölgemizde metruk durumda bulunan ve ilçemizin görüntüsünü bozan binanın yıkılması bizleri çok mutlu etti. Çünkü ciddi anlamda Yenimahalle'de görüntü kirliliği yaratıyordu. Ama sonunda yıkım çalışmaları başladı ve en yakın zamanda da yıkımı tamamlanacak. Yenimahalle'ye hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
(GNC-MK-Y)

01.02.2017 11:07:14 TSI
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YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "AZEZ İLE CERABLUS ARASINDA 560 BİN İNSAN YAŞIYOR. BU İNSANLARIN EN AZINDAN SAĞLIKLARINI VE GIDALARINI TEMİN ETMEK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET İÇİNDEYİZ. KİLİS'E, ELBEYLİ'YE BÜYÜK BİR DEPO YAPTIRACAĞIZ. BİZİM MİLLETİMİZ YARDIMSEVER, HAYIRSEVER, BİRÇOK YARDIMLAR GELİYOR. ONLARI O DEPOLARDA TASNİF EDECEĞİZ, PAKETLER HALİNE GETİRECEĞİZ. ZEYTİNLİK BÖLGE DEDİĞİMİZ BU ALANDA YAŞAYAN 100 BİNDEN FAZLA İNSANIN ÜZERLERİNDE BİR ÇADIR DAHİ YOK. AĞAÇ GÖLGELERİNDE BİR ÇAPUTUN, BİR BEZİN ALTINDA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR. BU İNSANLARIN HAYATLARINI İDAME ETTİREBİLMELERİ İÇİN ELBETTE DESTEK OLACAĞIZ AMA ŞUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ; ORASI BİZİM EGEMENLİK SINIRLARIMIZ İÇİNDE BİR YER DEĞİL, BİZ ORADA İSTİLACI DEĞİLİZ. ORAYI İLHAK ETME GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararnamelerin verdiği imkanla kapatılan vakıf sayısı toplam 104'tür. Aslında daha fazla kapatılmıştı, yanlış yaptığımızı anladığımız vakıfların bir kısmının geri açılmasını sağladık. Bu 104 FETÖ'cü vakfın yaklaşık 2 bin 200 parsel taşınmazı, Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal etti. Bunların içerisinde okullar, yurtlar, sağlık tesisleri var. Sağlık tesislerini bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına, okulları MEB'e, yurtları da Kredi Yurtlar kurumuna tahsis ettik. Ancak onların ihtiyacından fazla olan okullar ve yurtlar var ise Kredi Yurtlar kurumumuzun ihtiyaç duymadığı ama çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızın talepleri üzerine bir değerlendirme yapıldı. Bunlara da tahsis kararı alındı. Bunun dışında tavuk çiftliği, değirmen gibi birçok daha taşınmaz var. Bunların şimdi tespitlerini yaptırıyoruz, ne şekilde kullanacağımıza da karar vereceğiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "15 TEMMUZ'DAN SONRA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN VERDİĞİ İMKANLA KAPATILAN VAKIF SAYISI TOPLAM 104'TÜR. ASLINDA DAHA FAZLA KAPATILMIŞTI, YANLIŞ YAPTIĞIMIZI ANLADIĞIMIZ VAKIFLARIN BİR KISMININ GERİ AÇILMASINI SAĞLADIK. BU 104 FETÖ'CÜ VAKFIN YAKLAŞIK 2 BİN 200 PARSEL TAŞINMAZI, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKAL ETTİ. BUNLARIN İÇERİSİNDE OKULLAR, YURTLAR, SAĞLIK TESİSLERİ VAR. SAĞLIK TESİSLERİNİ BEDELSİZ OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞINA, OKULLARI MEB'E, YURTLARI DA KREDİ YURTLAR KURUMUNA TAHSİS ETTİK. ANCAK ONLARIN İHTİYACINDAN FAZLA OLAN OKULLAR VE YURTLAR VAR İSE KREDİ YURTLAR KURUMUMUZUN İHTİYAÇ DUYMADIĞI AMA ÇEŞİTLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZIN TALEPLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME YAPILDI. BUNLARA DA TAHSİS KARARI ALINDI. BUNUN DIŞINDA TAVUK ÇİFTLİĞİ, DEĞİRMEN GİBİ BİRÇOK DAHA TAŞINMAZ VAR. BUNLARIN ŞİMDİ TESPİTLERİNİ YAPTIRIYORUZ, NE ŞEKİLDE KULLANACAĞIMIZA DA KARAR VERECEĞİZ."
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