Konyaaltı, binde 59 ile Antalya'nın nüfusu en çok artan ilçesi oldu
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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne(ADNKS) göre Antalya'da binde 59 ile nüfusu en çok artan ilçenin Konyaaltı olduğunu söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ADNKS'ne göre 2016 yılı verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Antalya ülke genelinde nüfusu en yüksek beşinci il olurken, Antalya'da nüfus artış hızı en yüksek ilçe ise Konyaaltı oldu. Antalya'da tüm ilçeler baz alındığında Konyaaltı, binde 59 oranla nüfusu en hızlı artan ilçe sıralamasında birinci sırada yer aldı.
Zaman zaman yaptığı açıklamalarda da nüfusu en hızlı artan ilçe olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu söyleminin resmi verilerle de doğrulandığını belirtti. Başkan Böcek, göreve geldiklerinde Konyaaltı'nın nüfusunun 10 binlerde olduğunu söyleyerek, "Bugün nüfus artış hızı en yüksek ilçe olduk. Binde 59 oranında artan nüfus ile Antalya'da en hızlı büyüyen ilçe olduk. Yaptığımız çalışma ve planlamalarla Konyaaltı, köy statüsünden çıkmış, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olmuştur. Konyaaltı'nın nüfusu 2017 yılı itibarıyla 164 bin 332'ye yükseldi. Konyaaltı, şu an altyapısı, yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle Antalya'nın en gözde ilçelerinden biridir" dedi.
(AA-
01.02.2017 11:07:51 TSI
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