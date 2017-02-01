'Ihlamur Teyze Mikroba Karşı' isimli tiyatro oyunu Kütahya'da da sahnelendi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da sahnelenen 'Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı' ilgiyle izlendi.
Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, küçük tiyatro severler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı.
Çocukların sağlıklı beslenme konusunda ki duyarlılıklarını arttırmayı amaçlayan bu oyunda, ayrıca sağlıklı beslenme alışkınlıkları kazanması ve temel hijyen kuralları eğlenceli bir şekilde çocuklara sunulurken oyun büyük alkış topladı.
Bayram Gündoğdu'nun yazıp yönettiği 'Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı' adlı oyunun sonunda, Belediye Başkan Yardımcı Ali İhsan Ertaş oyunculara teşekkür ederek, çini tabak hediye etti.(EFE)
01.02.2017 11:10:44 TSI
NNNN