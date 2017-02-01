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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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'Ihlamur Teyze Mikroba Karşı' isimli tiyatro oyunu Kütahya'da da sahnelendi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:05
'Ihlamur Teyze Mikroba Karşı' isimli tiyatro oyunu Kütahya'da da sahnelendi
'Ihlamur Teyze Mikroba Karşı' isimli tiyatro oyunu Kütahya'da da sahnelendi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da sahnelenen 'Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı' ilgiyle izlendi.
Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, küçük tiyatro severler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı.
Çocukların sağlıklı beslenme konusunda ki duyarlılıklarını arttırmayı amaçlayan bu oyunda, ayrıca sağlıklı beslenme alışkınlıkları kazanması ve temel hijyen kuralları eğlenceli bir şekilde çocuklara sunulurken oyun büyük alkış topladı.
Bayram Gündoğdu'nun yazıp yönettiği 'Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı' adlı oyunun sonunda, Belediye Başkan Yardımcı Ali İhsan Ertaş oyunculara teşekkür ederek, çini tabak hediye etti.(EFE)

01.02.2017 11:10:44 TSI
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