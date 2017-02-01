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Uyuşturucudan kurtulan genç askere uğurlandı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Gençlik Merkezi'nde uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi görerek sağlığına kavuşan İbrahim E. askere uğurlandı.

Madde bağımlısı gençlerin tedavi edilerek yeniden topluma kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan merkezde tedavilerini tamamlayan çocuklar, tedavileri bittikten sonrada takip ediliyor. Bu kapsamda merkezde tedavi görerek sağlığına kavuşan İbrahim E., askere gitmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Rehabilitasyon merkezinin uyuşturucu madde bağımlısı gençleri tedavi ettiğini hatırlatan Şahin, merkezin bu noktada iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Uyuşturucu madde tedavisinde Avrupa standartlarının üstünde hizmet veren Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezimizdeki deneyimli ekip bu genç kardeşimizin sağlığına kavuşması için yoğun bir mesai harcamış ve 9 aylık tedavisi sonrasında İbrahim sağlığına kavuştu. İyi bir takip sonucunda çok güzel sonuçlar alınıyor" dedi.

Ziyaretin ardından ailesi ve sevenleriyle otogara giden genç, mutlu olduğunu belirterek, kendisi için çok önemli ve zorlu bir aşamadan geçtiğini söyledi. Temiz kalmanın faydalarını yakından gördüğünü dile getiren İbrahim E., "Askere gidiyorum hedeflerimden birini gerçekleştiriyorum. Sokaktaki arkadaşlarıma söylüyorum tedavi olsunlar. İnşallah askerden geldikten sonra hedeflerimi gerçekleştireceğim" diye konuştu.

9 ay boyunca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören İbrahim E., 6 ay klinikte, 1 ay yarıyol evinde kaldı. Yarıyol evine geçmeden önce işe yerleştirildi. Bir ay yarıyol evinde kaldıktan sonra ailesinin yanına geçen İbrahim E., kontrol ve tedaviyle düzenli olarak takip edilirken bağımlılıkla mücadele ile ilgili testlerde de başarılı oldu.

(KU-SD-HA-Y)



01.02.2017 11:11:16 TSI

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