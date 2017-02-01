YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Op. Dr. Kenan Kalı, "Gayrimenkul almanın tam zamanı"

Op. Dr. Kenan Kalı, "Gayrimenkul almanın tam zamanı"



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Türk ekonomisinin güçlü altyapısıyla yılın ikinci çeyreğinde ciddi bir canlanma sürecine gireceğini ve inşaat sektörünün de bundan çok olumlu etkileneceğini belirterek, "Yatırımcı faizin düşmesini beklemesin, gayrimenkul almanın tam zamanı" dedi.

Nisan ayında yapılması beklenen referandumun ardından piyasaların önünü daha net göreceğini ve ekonominin yılın ikinci çeyreğinde ciddi bir canlanma sürecine gireceğini söyleyen Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı inşaat sektöründe önemli olanın satış yapmak olduğunu belirterek, "Faiz oranları düşük seviyede, yatırımcılar faizlerin bundan daha fazla düşmesini beklemesinler. Şimdi gayrimenkul almanın tam zamanıdır" dedi.

Bir süredir yükselme trendinde olan dövizin daha fazla artmayacağını, Nisan ayında gerçekleşecek referandumun ardından ise daha da düşmesini beklediklerini kaydeden Op. Dr. Kenan Kalı, "Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde iyice canlanacak ve yaz aylarında ise düze çıkacak. Doların da referandumun ardından düşeceğini tahmin ediyorum. Bu durumda elinde doları olan yatırımcılar birikimlerini yüksekten bozdurup, konut alımı yapabilirler. Yeni yapılacak inşaatlardaki konutların fiyatları da, döviz ve diğer girdi maliyetlerindeki artıştan ötürü zam göreceği için bu dönem yatırımcılar için aslında konut alımında en karlı dönem" diye konuştu.

Hükümetin inşaat sektörünü önemsediğini ve sektörün önünü açmak için yeni destekler beklediklerini hatırlatan Kalı, ülkenin geleceğine olan güveninin tam olduğunu sözlerine ekledi.



"Yatırımlarımız bu yıl da sürecek"

"Kriz var diye durmuyoruz, sürekli yeni yatırım arayışı içindeyiz, yolumuza devam ediyoruz" diyen Kalı, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de iş yapmak için krizlere alışık olmak lazım. Piyasaların beklentisi referandumdan 'evet' çıkması yönünde. Sonuç ne olursa olsun halkımızın iradesine saygı duymak gerekir. Suni kriz ortamı yaz aylarında ortadan kalkacak. 1 yıl içinde İzmir-İstanbul otoyolu tamamlanacak. İzmir emlak piyasası daha da canlanacak. Bu durum fiyatlara da yansıyacak. Geçtiğimiz yıl kriz ortamına rağmen konut fiyatları yüzde 15 oranında arttı, bu yıl bu artışın yüzde 25'e yükseleceğini düşünüyorum."



"Yeni hastane ve konut projeleri yolda"

İnşaat sektöründe 2016 yılında 8 proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Op. Dr. Kenan Kalı, "Yatırımları bu dönemde yavaşlatmadık, aksine ülkenin içinde yaşadığı ekonomik kriz ortamını fırsata çevirdik. Yeni hastanaler, ek binalar açıyoruz. Yeni cihazlar aldık. Bu dönemde kendi işimizle ilgili olumsuzluk yaşamadık. Biz bu sorunlar içinde böyle başarılı olduysak 2017 yılında çok daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyoruz. 2017 yılında ekonomik hareketlilik bahar aylarıyla birlikte başlar. İnşaat sektörü önümüzdeki yıl parlayacak. İlk 6 ay lansman dönemimiz olacak. Alsancak DeLuxe, MyWay Country, Çiğli WinsBlue ve Bayraklı projelerini halkımızın beğenisine sunacağız. Halen 8 olan hastane sayımızı da 2017'de 10'a yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.



(AG-Y)



01.02.2017 11:11:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER