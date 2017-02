YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Egeli firmalara İnovasyon karnenizi alın çağrısı

AYDIN (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) uluslararası yönetim danışmanlığı firması A.T. Kearney ile işbirliğinde gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve şirketlerin inovasyon yetkinliklerini yarıştıracakları İnovaLİG 2017'ye başvurular başladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Egeli firmaları İnovaLİG 2017'ye katılmaya ve inovasyon karnelerini almaya davet etti. İnovaLİG 2017 başvuruları, 30 Nisan 2017 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden yapılabilecek.

İnovaLİG 2017 bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. 2016 yılında İnovaLİG'e 761 firma başvururken, başvuruların 115 tanesi Egeli firmalardan oluşmuştu. 2015 yılında İnovaLİG'e başvuran Egeli firma sayısı ise 55 idi. Egeli firmaların İnovaLİG'e başvuruları 2016 yılında yüzde 110 oranında rekor artış göstermişti. Ege Bölgesi en fazla başvurunun yapıldığı ikinci bölge olmuştu.

İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarıştığını, hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirmesinin ve kıyas analizi raporunun ücretsiz olarak sunulacağını ifade etti.

İhracatçı firmaların hem inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edinilen tecrübeye ortak olmaları için İnovaLİG 2017'ye ücretsiz olarak katılmaları çağrısında bulunan Ünlütürk, "Türkiye'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği 142.6 milyar dolarlık ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı 4.7 milyar dolar. Yüksek teknolojili ürünler ihracatta yüzde 3.3'lük dilimle temsil ediliyor. Bu oranı en az yüzde 25'e çıkarmamız gerekiyor. Bunun için İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım yetkinliklerimizi geliştirecek programlara katılmalı ve disiplinli bir şekilde çalışmalıyız. İnovaLİG 2017'ye İnovasyon konusunda ilerlemek isteyen tüm Egeli firmalarımızın başvurusunu bekliyoruz" diye konuştu.

EİB'nin etkinlikleri İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım üçlüsü üzerine kurulu

Ege İhracatçı Birlikleri'nin etkinliklerinin İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım üçlüsü üzerine kurulduğu bilgisini paylaşan Ünlütürk sözlerini şöyle tamamladı; "Türkiye İnovasyon Haftası'nın ilk Anadolu Buluşması olan Türkiye İnovasyon Haftası İzmir etkinliğini üç yıldır yoğun bir katılımla düzenliyoruz. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı'nı bu yıl V. kez düzenlemek üzere hazırlıklarımızı başlattık. EİB Moda Tasarım Yarışmamız XII yaşına girdi. Türkiye'de deri sektöründe tek tasarım yarışması olan Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmamızı ise bu yıl 7. defa düzenleyeceğiz. Türk ihracatçıların inovatif ürünlerinin pazarlaması için ise 2017 yılı içinde 10 tane uluslararası fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendik. Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonlarımızı da programlıyoruz."

İnovaLİG'te süreç nasıl işleyecek?

Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovaLİG programı ile ülkemizde gerek kamu gerek özel sektör kuruluşlarında inovasyon bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. TİM, İnovaLİG ile Avrupa'da 17 ülkede uygulanan ve A.T. Kearney'nin yürüttüğü IMP3rove metodolojisine dayanan bir kurguyla, ülkemize ciddi bir fikri sermayeyi aktarmayı amaçlıyor. A.T. Kearney ve TİM işbirliğiyle oluşturulacak İnovaLİG programı ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yılın inovasyon liderleri belirleniyor. İnovaLİG'de yer alan firmalar hem Türkiye, hem de Avrupa standartlarında inovasyon karnelerini elde etmiş oluyor.

İnovaLİG ile şirketlerin organizasyonlarına ve günlük operasyonlarına inovasyon kültürünü yerleştirmeleri için oldukça önemli bir fırsat sunuluyor.

IMP3rove metodu, inovasyonu gerçekleştirmiş ve inovatif projeler ile başarıya ulaşmış şirketleri proje bazında ödüllendirmekten öte, inovasyon yönetimi ve sistematik inovasyon yetkinlikleri kazanılması için yapılan çalışmaları ödüllendiren bir mantığa sahip. Bu şekilde, katılımcı şirketler için inovasyonun, sadece bir sonuç değil; sürdürülebilir ve tekrarlanabilir ödüller getiren yapısal bir süreç olması hedefleniyor.

İnovaLİG'e kayıt olan firmalar, ilk aşamada, internet üzerinden bir anket değerlendirmesini tamamlayacaklar. İlk aşama süresince, haftalık ve aylık bildirimler ve inovasyona yönelik eğitim materyalleri katılımcıların ilgisine sunularak, bunun yanında konferanslar düzenlenerek katılımcı firmaların inovasyon yetkinliklerini artırmaya yönelik adımlar atılacak. İlk aşama sonucunda, katılımcı her bir firma kendi yetkinliklerinin, yerel ve uluslararası pazarlardaki benzerleri ile karşılaştırıldığı bir kıyas analizi raporuna sahip olacak. Firmalar, bu kıyas analizi raporu kapsamında, A.T. Kearney'nin IMP3rove inovasyon yönetimi metodolojisindeki 5 kategori çerçevesinde kendi yetkinliklerini değerlendirme şansını elde edecek.

Anketlere göre en iyi değerlendirme sonuçlarına sahip 250 firma, ilk tura geçecek. Firma raporlarının İnovaLİG jürisi tarafından detaylı incelemesi ile inovasyon yönetiminin 5 kategorisinin her birinden seçilecek ilk 10 firma, yarı finallere katılmaya hak kazanacak.

Yarı finale kalan firmaların tamamı ziyaret edilerek, bu firmaların inovasyon yönetimi yaklaşımları ve yarı finale kaldıkları kategori ile ilgili uygulamaları ele alınacak. Yapılan toplantılar ve jüri değerlendirmesi sonucu her kategoride ilk 5 firma, finale yükselecek. Final aşamasında, firmalar hazırladıkları sunumları İnovaLİG jüri üyelerine takdim edecek, jüri üyeleri bu bilgiler ışığında 5 inovasyon kategorisinde ilk 3 şirketi ve inovasyon şampiyonlarını belirleyecek. Şampiyonlar Türkiye'yi, şirket büyüklüklerine göre, Avrupa'daki IMP3rove platformunda veya "Best Innovator" yarışmasında temsil etme hakkı kazanacak.

