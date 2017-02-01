01 ŞUBAT 2017
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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde -18 derecede dondu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:08
Niğde -18 derecede dondu
Niğde -18 derecede dondu

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece sıcaklığın sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Niğde'de sabah işe gitmek isteyenler zor anlar yaşarken vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kent genelindeki göletlerin yüzeyi de buzla kaplandı. Hava sıcaklığı ilçelerde ise Bor'da eksi 11 olarak ölçüldü.
(SK)

01.02.2017 11:12:53 TSI
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