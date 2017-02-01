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Batman'ın ilk ve tek kadın itfaiyecisi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:08
Batman'ın ilk ve tek kadın itfaiyecisi
Batman'ın ilk ve tek kadın itfaiyecisi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Belediyesi İtfaiye Dairesinde görev yapan kentin ilk ve tek kadın itfaiyecisi Gülseher Ege, hayat kurtaran bir mesleğinin olduğunu belirterek, işini severek yaptığını kaydetti.
Batman Belediyesi İtfaiye Dairesinde görev yapan kentin ilk ve tek kadın itfaiyecisi Gülseher Ege, gelen yangın ihbarlarıyla anında harekete geçiyor. Ekiple birlikte olay yerine giden Ege, işini büyük bir özveriyle yapıyor. Daha önce belediyenin Satın Alma Müdürlüğünde görevli olduğunu ancak 5 ay önce görev yerinin değiştirildiğini anlatan Ege, hayat kurtaran bir mesleğinin olduğunu ve işini severek yaptığını kaydetti. Daha önceleri siren sesi duyunca sadece dua ettiğini dile getiren Ege, "Burada görevlendirildikten sonra işin ne kadar meşakkatli olduğunu anladım. Erkek arkadaşlarım gibi yangına gidiyor ve müdahale ediyorum" dedi.

Sürücüler duyarlı olmalı
Yangın ihbarları aldıklarında vatandaşı düşünerek bir an önce olay yerine yetişip müdahale etmeye çalıştıklarını anlatan Ege, sürücülerin ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermelerini istedi. 5 dakikalık yolu sürücülerin umursamazlıkları nedeniyle 15-20 dakikada gittiklerini belirten Ege, "Sürücülerin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Yanan ev veya işyeri onların olabilir. Bu konuda siren seslerini duyduklarında yol vermelerini istiyoruz" diye konuştu.
(MŞY-MP-Y)

01.02.2017 11:13:05 TSI
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