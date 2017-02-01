AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi İstişare Toplantısı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı, Ocak Ayı Danışma Meclisi İstişare Toplantısı yapıldı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Servet Yılmaz ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşması yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, gerçekleştirilen toplantının önemine değindi. Sırasıyla AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın konuşmalarının ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir partililere bilgiler aktardı. Eldemir yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile katılımcılara bilgiler aktardığı toplantı karşılıklı istişarelerle son buldu.
(CKT-CY-Y)
01.02.2017 11:13:27 TSI
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