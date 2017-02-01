YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yörük Türkmenlerden Başkan Ataç'a ziyaret

Yörük Türkmenlerden Başkan Ataç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Halil Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret ettiler.

Yörük Türkmen Federasyon Başkanı Halil Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a federasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Federasyon Başkanı Türkmen, Ataç'a yönetim kurulunu tanıtarak, Tepebaşı Belediyesi'nin kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. İkili önümüzdeki dönemde ortaklaşa gerçekleştirilebilecek projeler ve çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ziyaretten dolayı Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Federasyonu'na teşekkür ederek, belediye olarak çalışmalarına destek vermeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

(İHA-MET-Y)



01.02.2017 11:14:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER