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Orman'ın makine parkı sayısı 18'e yükseldi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ulaşım ve hizmet araçlarına yenilerini ekleyerek, araç filosunu güçlendirdi.

Ormancılık faaliyetlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü araç parkına katılan 1 adet Kubota marka mini ekskavatör ile 1 adet Pi Makine lastik tekerlekli kazıcı-yükleyici ile araç filosunu güçlendirdi.

Hizmete sokulan yeni araçlar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde ilgili birimlere teslimi edildi.

Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından satın alınan ve bünyemize katmış olduğumuz yeni araçlar ile birlikte ormancılık çalışmalarımızı etkin şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Araçların hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeni gelen iş makinaları ile birlikte Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü makine parkında bulunan iş makinası sayısı 18'e yükseldi. (EFE)



01.02.2017 11:15:44 TSI

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