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Kütahya'nın nüfusu arttı



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da nüfus artış hızının binde 3,8 olarak gerçekleştiği bildirildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Kütahya'nın 2015 yılında 571 bin 463 olan nüfusu, 2016 yılında 573 bin 642'ye yükseldi.

Bölge Müdürü Mehmet Akyol, "Kadın-erkek haritası sonuçlarına göre Kütahya'da kadın nüfusu, erkek nüfusuna göre daha yüksek. Buna göre Kütahya, kadın nüfusunun fazla olduğu iller sıralamasında yüzde 50,5'le 6. sırada yer aldı. 2015 yılında binde 0,2 azalma gösteren Kütahya'nın nüfus artış hızı, 2016 yılında binde 3,8 değerine yükseldi. 2015 yılında 571 bin 463 olan Kütahya nüfusu, 2016 yılında 573 bin 642'ye yükseldi. Kütahya 2016 yılında 571 bin 463 kişilik nüfusuyla Türkiye'de 38. il olarak yer aldı" dedi. (EFE)



01.02.2017 11:16:26 TSI

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