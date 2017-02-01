01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kütahya'nın nüfusu arttı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:11
Kütahya'nın nüfusu arttı

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da nüfus artış hızının binde 3,8 olarak gerçekleştiği bildirildi.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, Kütahya'nın 2015 yılında 571 bin 463 olan nüfusu, 2016 yılında 573 bin 642'ye yükseldi.
Bölge Müdürü Mehmet Akyol, "Kadın-erkek haritası sonuçlarına göre Kütahya'da kadın nüfusu, erkek nüfusuna göre daha yüksek. Buna göre Kütahya, kadın nüfusunun fazla olduğu iller sıralamasında yüzde 50,5'le 6. sırada yer aldı. 2015 yılında binde 0,2 azalma gösteren Kütahya'nın nüfus artış hızı, 2016 yılında binde 3,8 değerine yükseldi. 2015 yılında 571 bin 463 olan Kütahya nüfusu, 2016 yılında 573 bin 642'ye yükseldi. Kütahya 2016 yılında 571 bin 463 kişilik nüfusuyla Türkiye'de 38. il olarak yer aldı" dedi. (EFE)

01.02.2017 11:16:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Hüseyin Güner: Referandum için sahaya inmeye hazırız
YEREL

BAŞKAN HÜSEYİN GÜNER: REFERANDUM İÇİN SAHAYA İNMEYE HAZIRIZ
Pazarlar göç vermeye devam ediyor
YEREL

PAZARLAR GÖÇ VERMEYE DEVAM EDİYOR
Kütahyaspor'dan Başkan Musa Yılmaz'a ziyaret
YEREL

KÜTAHYASPOR'DAN BAŞKAN MUSA YILMAZ'A ZİYARET
Kütahya Barosu, ücret tarifesini yargıya taşıdı
YEREL

KÜTAHYA BAROSU, ÜCRET TARİFESİNİ YARGIYA TAŞIDI
Orman'ın makine parkı sayısı 18'e yükseldi
YEREL

ORMAN'IN MAKİNE PARKI SAYISI 18'E YÜKSELDİ
'Ihlamur Teyze Mikroba Karşı' isimli tiyatro oyunu Kütahya'da da sahnelendi
YEREL

'IHLAMUR TEYZE MİKROBA KARŞI' İSİMLİ TİYATRO OYUNU KÜTAHYA'DA DA SAHNELENDİ
Zafer Havaalanı ve çevresi 'cazibe merkezi' oluyor
YEREL

ZAFER HAVAALANI VE ÇEVRESİ 'CAZİBE MERKEZİ' OLUYOR
Hisarlar Makine'den Kütahya'ya yatırım
YEREL

HİSARLAR MAKİNE'DEN KÜTAHYA'YA YATIRIM
Tavşanlı'da kur'a heyecanı
YEREL

TAVŞANLI'DA KUR'A HEYECANI
Hisarcık'ta okul müdürlerine &quot;doküman yönetim sistemi&quot; semineri
YEREL

HİSARCIK'TA OKUL MÜDÜRLERİNE "DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ" SEMİNERİ
Zafer OSB'de imar planı
YEREL

ZAFER OSB'DE İMAR PLANI
Bakan Avcı, Kütahya standında
YEREL

BAKAN AVCI, KÜTAHYA STANDINDA
Ahmet Kahraman: &quot;Biz doktor değiliz&quot;
YEREL

AHMET KAHRAMAN: "BİZ DOKTOR DEĞİLİZ"
Kütahyaspor yönetimi, Vali ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
YEREL

KÜTAHYASPOR YÖNETİMİ, VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ
Ahşap eşyalar &quot;tek fırça darbesiyle&quot; çiçek açıyor
YEREL

AHŞAP EŞYALAR "TEK FIRÇA DARBESİYLE" ÇİÇEK AÇIYOR