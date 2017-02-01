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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Başkan Çolakbayrakdar, "başarı yolunda engel yoktur"

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:13
Başkan Çolakbayrakdar, "başarı yolunda engel yoktur"
Başkan Çolakbayrakdar, "başarı yolunda engel yoktur"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Paraolimpik Tekvando dalında Türkiye Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Osman Yalt'ı makamında ağırladı.
Başkan Çolakbayrakdar, fiziksel engeline karşın büyük başarılara imza atan Milli Tekvandocuyu tebrik ederek, "Bizim için büyük değer taşıyan bu sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırıyor. Osman Yalt kardeşimizin imza attığı başarılar bir kez daha gösterdi ki; Başarıya giden yolda aşılmaz engeller yoktur." dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, farklı branşlarda engelli sporcuların önemli başarılar elde ettiğine dikkat çekerek, "Kocasinan belediyesi olarak bizler engelli vatandaşlarımızı, spora yönlendirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu sebeple Kocasinan'ımızı spor tesisleriyle ve yeşil alanlarla donattık. Sizlerde emek verip bunun karşılığını alıyorsunuz ve büyük başarılara imza atıyorsunuz. Hem Avrupa hem de Türkiye'de derece yapmış olmanız şehrimiz adına çok önemlidir. Ayrıca Kayseri'de tekvando alanında sizin gibi ilk olmak hem örnek hem de modeldir. Başarılarınızla engelli kardeşlerimize cesaret verip, örnek oluyorsunuz." diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi spor kulübümüzde mevcut olan tekvando, masa tenisi, boks ve satranç branşlarının yanına futbolu da ekleyeceğiz. Rutin belediyeciliğin dışında kültür, sosyal, turizm, sanat ve spor gibi hayatın bütün alanlarında vatandaşımızın her zaman yanındayız.Spor dallarında güzel sonuçlar alınınca bizler de gururlanıyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Başarılarının devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Antrenör Ayşegül Kılıç ise Kayseri'yi turnuvalarda başarılı bir şekilde temsil ettiklerini söyledi.Milli Tekvandocu Osman Yalt da tekvando alanında Kayseri'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, başarılarını artırarak devam ettireceğinin sözünü verdi.

01.02.2017 11:18:58 TSI
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