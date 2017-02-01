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Aydın Başak Koleji öğretmenlerine seminer verildi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Prof. Dr. Mustafa Yılman tarafından Aydın Başak Koleji öğretmenlerine verilen eğitim seminerleri programı sona erdi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılman tarafından Başak Koleji öğretmenlerine "Sınıfta İstenmeyen Davranışlar ve Baş Etme Yolları", "Eğitimde Şiddet", "Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri", "Etkili Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Öğretmenlerin Dili Kullanma Becerisi", "Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler ve Öğretmenin Rolü", "Ergenlik Sürecinde Karakteristik Davranışlar ve Akademik Başarı" konulu seminerler verildi.

12 saat süren seminer programı öğretmenlerin sertifikaları almasıyla sona erdi.

(OD-MB-Y)



01.02.2017 11:19:16 TSI

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