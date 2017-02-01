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Eskişehir'de fidan dikim hazırlıkları başladı

- Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden fidan dikim çağrısı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ilkbaharda fidan dikmek isteyen okul ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunarak müracaatların başladığını bildirdi.

2017 yılı ilkbaharında, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği halinde fidan dikmek isteyen okul ve diğer kuruluşların müracaatlarını, Şubat ayı içinde yapmaları gerekiyor. Hava şartlarına bağlı olarak fidan dikimleri, 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Buna göre fidan dikmek isteyen okulların, programlarını belirleyip Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de izin almaları gerekiyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş "2016 yılında Eskişehir ilinde 51 adet, Afyonkarahisar ilinde de 77 adet okul, dernek ve kurumla işbirliği yaparak fidan dikim etkinlikleri yaptık. 2017 yılında da ülkemizin yeşillendirilmesine katkı sağlamak isteyen kurumları işbirliğine çağırıyoruz" dedi.

Fidan dikimlerinde toprak işlemesi ve fidanları temini orman teşkilatınca yapılıyor. Görevliler eşliğinde, katılımcılar fidanlarını dikiyor. Hatıra ormanı kapsamında olmayan bu etkinlikler ücretsiz yapılıyor.

(İHA-MET-Y)



01.02.2017 11:19:16 TSI

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