01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da 565 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:16
Batman'da 565 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Batman'da 565 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da kar yağışı nedeniyle 282 köy ve 283 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Batman İl Özel İdare Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, Batman merkez ve ilçelerde 282 köy ve 283 mezra olmak üzere toplam 565 yerleşim yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeni ile kapalı köy yollarında ekiplerin 24 saat kesintisiz olarak karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirten yetkililer, Batman genelinde toplam 2 bin 600 kilometre yolun kapalı olduğu ve bu yolların ulaşıma açılması için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.
Seyahat etmek zorunda olan vatandaşların zincirsiz ve tedbirsiz olarak yola çıkmamaları konusunda da uyarıda bulunan yetkililer, sürücülerin araçlarına zincir takmadan yola çıkmamalarını istedi.
(MŞY-MP-Y)

01.02.2017 11:22:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Batman'ın ilk ve tek kadın itfaiyecisi
YEREL

BATMAN'IN İLK VE TEK KADIN İTFAİYECİSİ
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Batman Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni
YEREL

BATMAN ÜNİVERSİTESİNDE REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM TÖRENİ
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
ATT-DER bir günde 68 ünite kan topladı
YEREL

ATT-DER BİR GÜNDE 68 ÜNİTE KAN TOPLADI
SGK'dan kan bağışı kampanyasına destek
YEREL

SGK'DAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
Güvenlik korucusu olabilmek için soğuk ter döktüler
YEREL

GÜVENLİK KORUCUSU OLABİLMEK İÇİN SOĞUK TER DÖKTÜLER
Batman'da kaçak su uyarısı
YEREL

BATMAN'DA KAÇAK SU UYARISI