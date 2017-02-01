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ALTAV, İsviçrelilere Türk sıcaklığını tanıttı



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ANTALYA (İHA) - İsviçre'nin Zürih kentinde 26-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen FESPO Turizm Fuarı'nda Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yetkilisi Hanneke Lamers Şahin temsil etti.

Fuarda en büyük standın Türkiye'ye ait olduğunu ifade eden Lamers Şahin, "En büyük standın Türkiye'ye ait olduğu fuarda ITS, TUI, Bentour ve FTI gibi önemli operatörler de yerlerini aldı. Özellikle ITS'nin varlığını gözden kaçırmak mümkün değildi. 8 milyon 200 bin nüfusa sahip olan bu küçük, huzurlu Orta Avrupa ülkesi yüksek refah seviyesi ile biliniyor. Nüfusun yüzde 25'inin etnik kökeni başta Almanya ve Balkan ülkeleri olmak üzere başka ülkelere dayanan insanlardan oluşuyor. Bu gruplar ve geniş olan yaşlı nüfus Türkiye için önemli birer potansiyel. Diğer stantlardan farklı olmak üzere Türkiye standında gün boyu ücretsiz olarak Türk ev yemekleri, Türk Kahvesi, çay ve ayran ikram edildi. Böylelikle ziyaretçiler Türk insanının sıcaklığıyla ve Türk mutfağının farklı lezzetleriyle tanışma fırsatını bulabildiler" dedi.

"Eşsiz bir tatil ülkesi ve vazgeçilmez bir destinasyon olduğumuz düşüncesindeler"

ALTAV adına görüştükleri tüm ziyaretçiler Alanya' başta olmak üzere Türkiye'deki tesislerin hizmet kalitesinden söz ettiğini söyleyen Şahin, "Türkiye'nin tesis kalitesinde, yemek ve sunumunda, temizlik, mimari güzellik ve özellikle fiyat açısından rakipsiz olduğu konusunda hemfikirler. Şimdilik Türkiye hakkında bazı İsviçrelilerde çekimserlik olsa da kesinlikle eşsiz bir tatil ülkesi ve vazgeçilmez bir destinasyon olduğumuz düşüncesinde birleşiyorlar" diye konuştu.

(AA-



01.02.2017 11:22:09 TSI

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