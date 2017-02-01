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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Teknopark Yönetim Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:21
Teknopark Yönetim Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı
Teknopark Yönetim Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu, 2017 yılının ilk toplantısını Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yaptı.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi içerisinde bulunan Teknopark hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Vali Çakacak'ın yanı sıra, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
2016 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve 2017 yılı bütçesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, mevzuat değişikliğine bağlı olarak revize edilen Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi'nin ele alınmasıyla sona erdi.
(HSK-Y)

01.02.2017 11:26:42 TSI
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