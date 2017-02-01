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Çocuklar babalarını anlattı

- "Babam Bir Karanfil Şimdi" Yenimahalle'de



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından düzenlenen ve Yenimahalle Belediyesi tarafından desteklenen "Adalet ve Demokrasi Haftası" Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen "Babam Bir Karanfil Şimdi" isimli müzikli sahne gösterisiyle sona erdi.

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak ile Hukukçu Siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "Adalet ve Demokrasi Haftası" sona erdi. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen "Babam Bir Karanfil Şimdi" isimli müzikli sahne gösterisine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve ilçe yöneticileri katıldı. İzleyenlerin duygu dolu anlar yaşadığı etkinliğin solistliğini Boğaçhan Sözmen ve Elif Onaran yaptı. Gaye Alacacı ve Okan Şenozan ise sunum yaptı.

Sanatçılara piyanoyla Çiçek Cihan ve çello ile Bekir Dinçer eşlik etti. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu'nun yazdığı gösterinin, sahne uyarlamasını ise Eren Aysan yaptı.



Yitirilen değerler çocuklarının ağzından anlatıldı

Çeşitli dönemlerde karanlık ellerin katlettiği gazetecilerin, yazarların ve aydınların çocukları, yakınlarını kendi sözcükleriyle anlattı. Duygusal anların yaşandığı gecede ülkesine ve milletine sevdalı isimlerden Sebahattin Ali, Ümit Kaftancıoğlu, Behçet Aysan, Ahmet Taner Kışlalı, İlhan Erdost, Abdi İpekçi, Tahir Elçi, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu teker teker anılırken, solistlerin söylediği şarkılar da salondan büyük alkış aldı.



"Mumcu bugünleri görmüştü"

Uğur Mumcu'nun cesur ve özgürlük savunucusu bir kalem olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Uğur Mumcu'nun 1993 yılından bugünlere işaret ettiğini söyledi. Yaşar, "Bizi içte ve dışta çökertmeye çalışan, tam bağımsızlığımızı ortadan kaldırarak ekonomik ve siyasi yönden köle yapmak isteyen karanlık güçlere kalemiyle savaş açan Mumcu, vurguncuların esen rüzgarlarına göre fikir ve kimlik değiştirenlerin korkulu rüyasıydı. Uğur Mumcu'yu öldürenlerle, Ahmet Taner Kışlalı'yı, Muammer Aksoy'u, Çetin Emeç'i, Bahriye Üçok'u, Necip Hablemitoğlu'nu öldürenler aynıdır. Aydınlığa, çağdaşlığa, Atatürk devrimlerine, tam bağımsızlığa karşı çıkanlardır. Beden ölür ama düşünceler asla ölmez. Ülkemizin korkmadan, yılmadan gerçekleri söyleyen aydınlara her zamankinden çok ihtiyacı var. Mumcu, 1993 yılında, 'Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar 30 yıl sonra general, hakim ve savcı olacaklardır. Bu çocuklar zamanı geldiğinde Cumhuriyete karşı ayaklanacaktır' diyordu. Bunun 15 Temmuz'da ne kadar doğru bir söylem olduğunu gördük. Bir kez daha Mumcu'yu ve tüm aydınlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars ise, "Babam ve onun yolundan gidenler, bu günleri çok önceden görmüştü" diyerek, "24 yıldır Adalet ve Demokrasi haftası yapıyoruz. Ben anma etkinlikleriyle büyüdüm. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin bizim babalarımızı unutmadığınızı görmek çok önemli. Şimdi çok zor bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Yaşar ve Özge Mumcu Aybars, sanatçılara çiçekleri takdim edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AS-MK-Y)



01.02.2017 11:27:05 TSI

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