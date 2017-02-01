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Dolmuş ücretleri zamlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:27
Dolmuş ücretleri zamlandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın, şehit içi dolmuş fiyatlarına 25 kuruşluk zam yapıldığını söyledi.
Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın, yarından itibaren yeni cezaevine dolmuş seferlerinin başlayacağını belirterek, dolmuşların otogardan hareket edeceğini ifade etti. Yalçın, "1 TL 75 kuruş olan şehir içi dolmuş ücretlerinin 2 TL'ye, 1 TL 50 kuruş olan öğrencilerin 1 TL 75 Kuruşa, Döğütlüderenin 2 TL 25 kuruşa, Organize Sanayi Bölgesi'nin 3 TL'ye, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın 2 TL 50 kuruşa, yeni cezaevinin ise 3 TL'ye yolcu taşınacak. 25 kuruşlik bir zam yaptık. Mazot başta olmak üzere bir çok kaleme zam geldiği için böyle bir düzenleme yapmak zorunda kaldık. Hem dolmuş esnafını hemde vatandaşlarımızı düşünerek böyle bir karar aldık" dedi.
(MAD-SD-Y)

01.02.2017 11:32:40 TSI
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