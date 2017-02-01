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İznik Belediyesi'nden hizmet binası ve kültür merkezi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde belediye hizmet binası ve kültür merkezi inşaatı hızla yükseliyor.

Geçen yıl temeli atılan hizmet binası ve kültür merkezi inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Osman Sargın, "Selçuk Mahallesi Kırgızlar türbesinin yanındaki 2000 metrekare alana belediye hizmet binası ile 1200 metrekare alana ise kültür merkezi inşa ediyoruz. İki binayı İznik'e kazandırıyoruz. İznik'in geleceğine ışık tutacak, çocukların yarınlarına umutla bakmasını sağlayacak kültür merkezinde tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetler yapılacak. Bu faaliyetler gençlerimizin ufkunu açacak. Kültür merkezi sosyal hayata destek sağlayacak" dedi.

Belediye hizmet binasının dış cephesine Selçuklu ve Osmanlı motifleri işleneceğini anlatan Osman Sargın, "Kültür merkezi ise modern bir yapı olacak. Hava şartlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa proje 2017 Mayıs ayı sonunda tamamlanarak hizmete girecek" dedi.

(MŞ)



01.02.2017 11:31:46 TSI

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