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Giysi Yardım Merkezi ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtıyor

- Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Giysi Yardım Merkezi'nde ailelerin giysi ihtiyaçları, hiçbir ücret ödenmeden tepeden tırnağa karşılanıyor



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - İhtiyaç sahibi ailelerin giysi ihtiyaçları, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Giysim Yardım Merkezi'nde hiçbir ücret ödenmeden tepeden tırnağa karşılanıyor.

Dar gelirli ailelerin, kömür, gıda ve ekmek gibi ihtiyaçlarını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, giysi ihtiyaçlarını gidermelerinde de yardımcı oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılından bugüne hizmet veren ve mağazadan farkı olmayan Giysi Yardım Merkezi'nde, dar gelirli aileler, hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçlarını tepeden tırnağa karşılıyor. Bugüne kadar 5 bin ailenin faydalandığı merkezden, 585 bin 553 parça giysi tamamen ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.



Ayrı ayrı reyonlarda seçim yapılıyor

Aileler, Ulus Anafartalar Caddesi'nde bulunan merkeze gelerek erkek, kadın ve çocuklara yönelik ayrılan katlarda isteklerine göre seçim yapıyor. Yeni giysilerin özenle düzenlendiği reyonlardan gönül rahatlığıyla beğendikleri giysileri deneyip alabilen ailelere, görevliler de yardımcı oluyor. Merkezde hırka, yelek, bluz, tişört, pardösü, pijama takımı, iç çamaşır, triko kazak, manto, eşarp, mont, pantolon, kemer, gömlek, kaşkol, bere, eldiven, eşofman, ayakkabı gibi birçok kıyafet yer alıyor. Öğrenciler için okul çantası ve aksesuarlarının yanı sıra merkezde çeşitli oyuncaklar da bulunuyor.

Giysi yardımından, TÜİK verilerine göre 'çok yoksul' olarak sınıflandırılan aileler yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlarına başvuruda bulunan ailelerin sosyal ve ekonomik durumları, önce "Yerinde İnceleme Memurları" tarafından inceleniyor.

(AS-MK-Y)



01.02.2017 11:37:37 TSI

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