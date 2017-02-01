YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Cimşit Mezarlığı'na cami ve modern tesislerin yapım ...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Cimşit Mezarlığı'na cami ve modern tesislerin yapım çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Goncagül Özcan

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Çimşit Mezarlığı'na yeni bir cami ve modern sosyal tesislerin yapımını sürdürüyor.

Karşıyaka ve Ortaköy Mezarlıkları'nda yapımını gerçekleştirdiği cami ve tesislerin ardından şimdi de Sincan Çimşit Mezarlığı'nda çalışmalara başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, mezarlık içerisinde yeni bir cami, modern idari tesisler ve sosyal donatı alanlarının inşasına devam ediyor. Projelendirilen tesislere ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, "Karşıyaka Mezarlığı'nda yaptığımız tesislerin bir eşini de Ortaköy Mezarlığı'nda yaptık. Şimdi de sıra Sincan'daki Çimşit Mezarlığı'na geldi" ifadesini kullandı.

Mezarlık içi yenileme çalışmalarını sürdüren ve Ankaralılara acılı günlerinde destek olabilmek adına tesislerin yapımına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sincan Çimşit Mezarlığı'na içerisinde; cami, abdesthane, gasilhane, idari tesis, yönetim binası, cenaze yakınları bekleme binası, cenaze namazgâhı ile 378 araçlık otopark alanından oluşan modern ve büyük bir tesis inşa ediyor. Sincan ilçesinde bulunan Çimşit Mezarlığı'nın yanında yapımına başlanan Çimşit Mezarlığı Camii, İdari Tesisler ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi'nin 21 bin 865 metrekare alan üzerine inşa edildiğini kaydeden Üçpınar, tesisteki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bodrum katı 625 metrekare ve bu alan gasilhane ile teknik mahal olarak tasarlandı. Ayrıca, zemin kat cami ana harimi ile 1. kat mahfil alanı toplam 640 metrekare olup, 1100 kişiye aynı anda namaz kılma olanağı sağlayacak. Ayrıca bay-bayan WC de bu mahal ile bağlantılı olarak imal ediliyor. Yönetim binamızın, toplam inşaat alanı ise 820 metrekare. Bodrum, zemin ve 1. tattan oluşan alanda cenaze defin kayıt işlerinin yürütüldüğü yönetim hizmet binası olarak tasarlandı. Cenaze ve levazımat binasının toplam inşaat alanı da 175 metrekare. Tek katlı olarak yapımı süren bu alan, cenaze defin hizmetlerinde kullanılacak envanterin muhafazası için yapılıyor. Cenaze yakınları bekleme salonu da 2 bodrum katı ve zemin katı ile birlikte toplam 1470 metrekare inşaat alanına sahip. Burası da personel yemekhanesi, işçi lokali, güvenlik personellerinin dinlenme alanı ile zemin katta cenaze yakınlarının bekleme salonundan oluşuyor."

Toplam bin 300 dönümlük arazi üzerinde yer alan Sincan Çimşit Mezarlığı'na ayda 150 defin gerçekleşiyor. Şu anda mezarlıkta 4 bin 200 adet lahit hazır hale getirildi. Halihazırda 2 gasilhane, 9 morg ünitesi ve ihtiyaca karşılık veremeyen bir caminin bulunduğu mezarlıkta yapımı süren tesislerle birlikte, bölge hem büyük bir camiye hem de modern tesislere kavuşturulmuş olacak.

(GNC-HA-Y)



01.02.2017 11:38:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER