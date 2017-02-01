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Muratpaşa'dan 6 Martta 'Bisiklet Günü' etkinliği



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın "Atatürk'ün Antalya'ya geldiği gün 6 Mart başlangıç olsun ve o gün, binlerce kişi işyerlerine bisikletle gitsin" çağrısıyla hazırlıkları başlayan '6 Mart Antalya Bisiklet Günü' için Antalya Bisiklet Derneği ve Antalya Bisiklet Festivali Derneği platform çatısı altında biraraya geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nin kadınlara yönelik bisiklete biniş ve güvenli temel sürüş tekniklerinin öğretildiği kurslarda gönüllü eğitmen olarak yer alan bisikletçiler, ilk dönem kurslarını tamamlanmasının ardından Başkan Uysal'ı ziyaret etti.

"İlk dönem tamamlandı"

Antalya Bisiklet Derneği üyesi eğitmenler bisikletleriyle Başkan Uysal'ın her çarşamba belediye fuayesinde gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatlerine geldi. Başkan Uysal, kurslarla gönüllü eğitmenlik yapan bisikletçilere gösterdikleri özveri nedeniyle kutladı, plaket hediye etti. Derneğin kurucu üyelerinden Mustafa Akyurt ise ilk dönem kurslarda 132 kadına temel bisiklet eğitimi verdiklerini belirterek, bisikleti geniş kitlerle buluşturmak adına hayata geçirdiği projeler nedeniyle Uysal'a teşekkür etti.

"6 Martta işe bisikletle gidiyoruz"

Başkan Uysal, motorlu araç odaklı ulaşım sistemlerinin insan sağlığı ve çevre açısından önemli tehdit haline geldiğini ve alternatif ulaşım sistemi olarak bisikletin ön plana çıktığını söyledi. Uysal, "Bu konuda farkındalık belli bir noktaya gelmiş durumda. Onu daha da yukarıya çekmek için 6 Mart'ta, Atatürk'ün Antalya gelişinin yıldönümünde, tüm Antalya'nın o gün iş yerlerine bisikletle gitmesini sağlayacak bir çalışmayı hep birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

"Sağlıklı kentler için"

Bugün artık 'sağlıklı kentler' kavramının o kentteki bisikletlilerin varlığıyla neredeyse doğru orantılı haline geldiğini belirten Başkan Uysal, "Bisikletli sayısında artış, daha aktif ve sağlıklı bir toplum demektir. Daha temiz kentler, ulaşımda daha az karbon ayak izi demektir. Bisiklete düzenli binen bir kişi daha az hastalanıyor, kalp ve şeker hastalığı riski düşüyor. Aynı zamanda spor yaptığı için kişi kendisiyle ve çevresiyle daha barışık, ruhsal açıdan daha huzurlu hale geliyor. Bu noktada yerel yönetimlerin bisiklet kullanımının cesaretlendirici bir rol üstlenmesi gerekir. 6 Mart bizim için böyledir" dedi.

6 Mart için bisiklet platformu

'6 Mart Antalya Bisiklet Günü' için Antalya Bisiklet Derneği ve Antalya Bisiklet Festivali Derneği platform çatısı altında biraraya geldiğini belirten Mustafa Akyurt, çalışmaların Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiğini dile getirdi.

(AA-



01.02.2017 11:38:49 TSI

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