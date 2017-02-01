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Başkan Keleş, "Aile hayatımızın en değerli kurumudur"



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek "Evde Bakım Hizmetleri" hakkında bilgi aldı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile bilinen eşi Gönül Keleş evde sağlık ve bakım hizmetleri hakkında bilgi almak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. "Evde Bakım Hizmeti" koordinatörü Gönül Asuk ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç'tan bilgi alan Başkan Keleş, EVSAD bünyesindeki aile sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Başkan Keleş "Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz bu ekip gerçekten çok önemli işlere imza atıyor. Düzce'de hiç kimsenin sahipsiz kalmadığını 'Kimse Yoksa Biz Varız' sloganıyla kanıtlayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız için gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tüm personele tek tek teşekkür ediyorum. Koordinatörümüz Gönül Asuk hanım ve müdürümüz Ayşe Kılıç'ın da belirttiği gibi bugün bu hizmetten yararlanan aile sayımız yaklaşık 90. Her geçen gün artan bu sayı ve yardıma muhtaç ailelerimizin beklenti ve taleplerini eksiksiz olarak gidermek için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde yapılan toplantının ardından Başkan Mehmet Keleş ve eşi Gönül Keleş evde bakım hizmetlerinden yararlanan iki ailenin evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Keleş "Aile, hayatımızın en değerli kurumudur. Annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize hayat tecrübesi verir, yaşam şevki verir. Onlar hayatımızdaki en büyük dayanağımızdır. Allah Onları başımızdan hiç eksik etmesin. Oflu ve Zengin ailelerine bizi konuk ettikleri için, bana ve aileme evlerinin kapılarını açtıkları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(TT-AY)



01.02.2017 11:41:53 TSI

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