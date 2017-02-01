YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Umudum Sensin Derneği'nin açılışı yapıldı

Umudum Sensin Derneği'nin açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Umudum Sensin Derneği'nin açılışı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara, AFAD İl Müdürü Adil Şiraz tarafından açıldı.

Suriye'de, yakınlarını kaybeden ve yetim kalan çocuklara yardım etmek için kurulan Umudum Sensin Derneği, Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara, AFAD İl Müdürü Adil Şiraz tarafından açıldı.Umudum Sensin Derneği Kilis Müdürü Mahmut Dahi, derneğin çalışmaları hakkında Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya bilgi verdi. Daha sonra dernek binasını gezen Başkan Kara, hayırlı olması temennisinde bulundu.

(MAD-OE-Y)



01.02.2017 11:43:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER