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Bülbülzade Vakfı'ndan Rektör Prof. Dr. Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:40
Bülbülzade Vakfı'ndan Rektör Prof. Dr. Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti
Bülbülzade Vakfı'ndan Rektör Prof. Dr. Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Bülbülzade Eğitim, Sağlık ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve beraberindeki heyet, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Başkan Aldemir, Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanı'nda Rektör Karacoşkun adına 10 adet fidanın dikildiğine dair bir belgeyi kendilerine takdim etti.
Ziyarette ayrıca Bülbülzade Vakfı tarafından Suriyeli mülteci çocuklar için Arapçaya çevrilen, Aliya İzzetbegoviç'in Doğu ve Batı Arasındaki İslam, , Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın İşte Önderimiz Hz. Muhammed, Ramazan Kayan'ın Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşası, Turgay Aldemir'in Bilgi ve Bilinç, Ali Özcan ve Emrah Kekilli'nin Müslüman Filozoflar, Tolstoy'un Türkçe'ye Hayallerin Güzelliği şeklinde çevrilebilecek eseri Rektör Karacoşkun'a armağan edildi.
Ziyaret sırasında, Bülbülzade Vakfı'nın Arapça olarak 15 günde bir yayınladığı El-İşrak Gazetesini Rektör Karacoşkun'a tanıtıldı.
(MAD-OE-Y)

01.02.2017 11:44:27 TSI
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