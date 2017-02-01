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Başkan Keleş MÜSİAD yeni yönetimini ağırladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - MÜSİAD Başkanı İsa Şengüloğlu ve yönetim kurulu Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrası yönetimin başına getirilen İsa Şengüloğlu ve yeni yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretleri kapsamında Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i de makamında ziyaret etti. MÜSİAD'ın yeni döneminde yapılacak çalışmaların değerlendirildiği görüşmede Başkan Keleş "MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri ile daha emin adımlarla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları Düzce için büyük önem arz ediyor. MÜSİAD da bizim her konuda fikir alış verişinde bulunduğumuz desteğini almayı arzuladığımız bir kuruluş. Sayın İsa Şengüloğlu'na ve yönetimine bu nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaret iyi dilek temennileri ile son buldu.

(TT-AY)



01.02.2017 11:44:29 TSI

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