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Banyodaki kömür kovası 2 kadını zehirledi



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, banyodaki kömür dolu soba kovasından zehirlenen 2 kadın tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Karapınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre L.Y. (61) ve Z.D. (17) banyonun ısınması için kömür dolu soba kovasını banyoya bıraktı. Bir süre sonra banyoya giren 2 kadın karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark ederek yakınlarından yardım istedi. Eve çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖK-İP-Y)



01.02.2017 11:45:18 TSI

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