01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HKÜ'den Mesleki Eğitim atağı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:41
HKÜ'den Mesleki Eğitim atağı
HKÜ'den Mesleki Eğitim atağı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından uygulanan "Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi" ile Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AB Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında KALİTTO tarafından çeşitli eğitimler düzenleniyor.

Gaziantep Bölgesinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerden, "Halı Desen Tasarımı, Aşçılık, Yönetici Asistanlığı ve Uygulamalı Girişimcilik" kursları başladı. Eğitimler 18-29 yaş aralığındaki işsizler ve kayıt dışı çalışanları kapsıyor. Ücretsiz olarak verilen mesleki eğitimlere katılan kursiyerlere günlük cep harçlığı da ödeniyor.

Teknoloji odaklı iş kurma fikri gelişiyor
Teknoloji odaklı iş fikirlerine yönelik olan "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimi için kursiyer seçiminde öncelik kadınlara veriliyor. HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimler, 20 kişilik gruplardan oluşuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanların KOSGEB'dan 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi alma imkanına kavuştuğu eğitimlerin kursiyerlerine ayrıca KALİTTO tarafından iş planı hazırlama desteği veriliyor. Eğitime başvurular https://goo.gl/DGKp1h sayfası üzerinden yapılabiliyor.

Halı sektörüne nitelikli tasarımcılar yetişiyor
Eğitim kapsamında düzenlenen "Halı Desen Tasarımı eğitimi" için renk kullanım becerisi, oran-orantı kurabilme ve çizim yeteneği sınavı uygulaması ile 20 kursiyer seçildi. 2 ay boyunca devam edecek olan eğitimde kursiyerlere temel sanat bilgisi, Halıda Kalite Hesaplama, Dünyadaki Renk Trendleri, Koleksiyon ve Kalite Kavramı, Dokuma Teknikleri ile sektörde en yoğun olarak kullanılan bilgisayar programının kullanımı öğretiliyor.

Mesleki beceriler kazanıyorlar
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile düzenlenen "Aşçılık Eğitimi", GASMEK Şehit Üsteğmen Hakan Özcan Kurs Merkezinde yapılıyor. Mülakat sonucunda seçilen 10 kursiyere Gaziantep'e özgü mutfak kültürünün yanı sıra çeşitli yemeklerin yapımı, Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulanması, Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit edilmesi, Besin öğelerinin kaynaklarının seçimi vb. konu başlıkları öğretiliyor. 2 ay sürecek olan eğitimin tamamı mutfakta gerçekleştiriliyor.

Gaziantep'in önemli eksiği yönetici asistanlığı
Düzenlenen eğitimlerden bir diğeri olan "Yönetici Asistanlığı" ise HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde (SEM) yapılıyor. Gaziantep'in önemli bir eksiği olan yönetici asistanlığına mülakatla ve mezuniyet durumları göz önünde bulundurularak 20 kadın kursiyer seçildi.
Kayıtdışı istihdam ile mücadele için önemli bir adım olan bu eğitimlerin sonunda ise kursiyerlere sertifika verilecek.
(KU-OE-Y)

01.02.2017 11:46:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Madde bağımlısı genç tedavi olduktan sonra askere uğurlandı
YEREL

MADDE BAĞIMLISI GENÇ TEDAVİ OLDUKTAN SONRA ASKERE UĞURLANDI
Gaziantep'te açık yer toplantıları yasaklandı
YEREL

GAZİANTEP'TE AÇIK YER TOPLANTILARI YASAKLANDI
Uyuşturucudan kurtulan genç askere uğurlandı
YEREL

UYUŞTURUCUDAN KURTULAN GENÇ ASKERE UĞURLANDI
Gaziantep'teki FETÖ soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASI

Gaziantep'te kasaplardan et ve sucuk hırsızlığı
YEREL

GAZİANTEP'TE KASAPLARDAN ET VE SUCUK HIRSIZLIĞI
Gaziantepspor, Anis Ben Hatira'yı transfer etti
YEREL

GAZİANTEPSPOR, ANİS BEN HATİRA'YI TRANSFER ETTİ
Akakpo, Büyükşehir Gaziantepspor'da
YEREL

AKAKPO, BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DA
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DA TRANSFER
Merinosspor yenilmezlik unvanı ile 12 maça taşıdı
YEREL

MERİNOSSPOR YENİLMEZLİK UNVANI İLE 12 MAÇA TAŞIDI
Gaziantep nüfusu 2 milyona yaklaştı
YEREL

GAZİANTEP NÜFUSU 2 MİLYONA YAKLAŞTI
Efsane Oyun Angry Birds Forum Gaziantep'te
YEREL

EFSANE OYUN ANGRY BİRDS FORUM GAZİANTEP'TE
GAÜN'den Gaziantep ihracatçısına dev destek
YEREL

GAÜN'DEN GAZİANTEP İHRACATÇISINA DEV DESTEK
GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu:
YEREL

GTO BAŞKANI BEYHAN HIDIROĞLU:
Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü'ne Alaattin Kırcı atandı
YEREL

GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NE ALAATTİN KIRCI ATANDI
İhracatçılar &quot;gözetim raporunu&quot; artık Gaziantep'ten de alabilecek
YEREL

İHRACATÇILAR "GÖZETİM RAPORUNU" ARTIK GAZİANTEP'TEN DE ALABİLECEK

Gagiad'dan GTO'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

GAGİAD'DAN GTO'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Milletvekili Koçer'den GAGİAD'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER'DEN GAGİAD'A ZİYARET
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafın kahve davetini geri çevirmedi
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, ESNAFIN KAHVE DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
GTO yönetim kuruluna tebrik ziyaretleri devam ediyor
YEREL

GTO YÖNETİM KURULUNA TEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN:
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Olling, Gaziantep'te
YEREL

DANİMARKA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ OLLİNG, GAZİANTEP'TE
El becerilerini geliştiren kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor
YEREL

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİREN KADINLAR, AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR
Türkiye'nin en iyi top cambazı, forum Gaziantep'te
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TOP CAMBAZI, FORUM GAZİANTEP'TE