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Erciş'te çöp ev boşaltıldı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde 65 yaşındaki M.B. adlı şahsa ait evden üç kamyon çöp boşaltıldı.

Erciş Belediyesine gelen ihbarı değerlendiren Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede Tekevler Mahallesinde ikamet eden ve M.B.'nin evine gitti. Evde toplanmış çöpler ekipler tarafından 3 kamyona yüklenerek imha edilmek üzere çöp depolama merkezine taşındı. Ev sahibi olduğu ve ruhsal sorunları olan ve yalnız yaşadığı tespit edilen M.B., Aile Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde geçici bir süre misafir kalmak üzere Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Şahsın sağlık kurulu raporu ve resmi işlemlerin tamamlanması akabinde söz konusu merkezde kalıcı misafir edileceği belirtildi.

(EKİP-ŞAK-Y)



01.02.2017 11:46:42 TSI

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