Konak'a 3 yılda 3 ödül

İZMİR (İHA) - "Şimdi Sahnede Konak Var" sloganıyla yola çıkan ve 3 yılda yüzlerce tiyatro oyununu 10 binlerce seyirciyle buluşturan Konak Belediyesi, tiyatro sanatına verdiği değerin karşılığını son 3 yılda aldığı 3 ödülle belgeledi. Düzenlediği uluslararası tiyatro festivallerinin yanı sıra okullarda sahnelenen yüzlerce çocuk oyunuyla her yaştan vatandaşın tiyatroyla buluşmasını sağlayan Konak Belediyesi, 2017'nin ilk ödülünü Anadolu Tiyatro Ödüllerinde aldı.

Türkiye genelinde 40'a yakın temsilcilik ve aylık 5 bin baskı sayısı ile ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesine katkı sunan Tiyatro Gazetesi'nin bu yıl 3. kez düzenlediği ödül töreninde Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 'Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı' seçildi. İstanbul Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesinde düzenlenen törene hava muhalefetinden ötürü katılamayan Başkan Pekdaş'ın ödülünü Tiyatro Sanatçısı Emre Canpolat aldı. Başkan Sema Pekdaş'ın göreve gelmesinin ardından nitelikli kültür-sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Konak Belediyesi, böylelikle son 3 yılda 3 önemli tiyatro ödülünün sahibi oldu. Konak Belediyesi 2015 yılında Bedia Müvahhit En İyi Yerel Yönetim Ödülü'nü, 2016 yılında ise 10. Türkiye Tiyatro Buluşmasında Emek Ödülü'nü almıştı.

Böylesi anlamlı bir ödüle layık görülmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Başkan Pekdaş, tiyatro sanatına en büyük payı ayıran belediyelerden biri olduklarını söyledi. Sadece tiyatro oyunları satın alarak izleyiciyle buluşturmadıklarını aynı zamanda tiyatroları okullara götürdüklerini de dile getiren Pekdaş, "Her hafta 'Okulda Tiyatro Var' adıyla oyunlar sahneliyoruz. Ayrıca kültür merkezlerimizde her haftasonu çocuk oyunlarımız var. Bunun yanı sıra amatör tiyatro topluluklarına çalışma yapacakları prova alanları sunuyoruz. Onlara sahnelerimizi açıyoruz. Kısacası tiyatroyu her alanda yaşatmak için çaba gösteriyoruz. Geçen yıl herhalde tiyatroya en fazla bütçe ayıran belediyelerden biri olduk. Bu yıl da aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni oyunlar getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. Yıl boyunca gerçekleşen tüm tiyatro hareketlerinin seçici kurul tarafından değerlendirildiği Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında ayrıca Ana'dolu Tiyatro Ödülü Ayşenil Şamlıoğlu'na, Yılın Tiyatro Adamı Ödülü Mehmet Özgür'e ve En İyi Tiyatro Hareketi Ödülü de usta sanatçı Ferhan Şensoy'a verildi.



01.02.2017 11:52:22 TSI

