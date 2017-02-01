01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:51
Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı
Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplantısı Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi.
Lüleburgaz Kaymakam Vekili Tarkan Keskin Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Kaymakam Vekili Tarkan Keskin toplantıda, uyuşturucuya başlanmadan önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Keskin, Sağlık Bakanlığı'nın sigara kullanımı konusunda bir takım yasaklar getirdiğini, bunun da kullanımda azalmaya sebep olduğunu söyledi. Keskin, ayrıca uyuşturucu kullanımında kullanılan metruk binalar için önlem alınması gerektiğini aktardı.
(KA-MEF-Y)

01.02.2017 11:56:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Babaeskili Muhtarlardan Kesimoğlu'na ziyaret
YEREL

BABAESKİLİ MUHTARLARDAN KESİMOĞLU'NA ZİYARET
Kırklareli'nin nüfusu 351 bin 684'e yükseldi
YEREL

KIRKLARELİ'NİN NÜFUSU 351 BİN 684'E YÜKSELDİ
Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir yılda 85 bin hasta tedavi gördü
YEREL

LÜLEBURGAZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE BİR YILDA 85 BİN HASTA TEDAVİ GÖRDÜ
Kırklareli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU