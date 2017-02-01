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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Başkan Kılıç, yaşlı çiftin derdine derman oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:02
Başkan Kılıç, yaşlı çiftin derdine derman oldu

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Fındıklı Mahallesi'nde yaşlı bir çifti evlerinde ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaşlı çiftin sıkıntılarını dinleyerek, sorunlarını çözeceklerinin sözünü verdi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fındıklı'da yaşayan bir ailenin ziyaret isteğini kırmadı. 86 yaşında olan ve 1982 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağlı yaşamını sürdüren Kemal Arda ile eşi 78 yaşındaki Adile Arda'nın Fındıklı Mahallesi'ndeki evlerine konuk olan Başkan Kılıç, ailenin yaşadığı sıkıntılarla yakından ilgilenilmesi talimatı verdi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kemal Arda, "1982 yılında trafik kazası geçirdim, tek bacağım o günden beridir yok. Ayrıca başka sağlık problemlerim de var. Yatağa bağlı yaşamımı sürdürüyorum. Tek isteğim dışarı çıkmak, gezebilmek" dedi.

Başkan Kılıç'tan talimat
Başkan Ali Kılıç da, "Kemal Arda ve ailesi, sevgi dolu yürekleri ile hayata sımsıkı bağlılar. Bana umut oldular, kapılarını açtılar. Allah uzun ömürler versin. Yaşadıkları sıkıntıları birebir kendilerinden dinledim. Şimdi bu sıkıntıları az da olsa merhem olabilirsek bizlere ne mutlu. Kemal amca uzun zamandır dışarıya çıkamıyor, kendisine hem evde bakım hizmeti sunacağız, hem de onu Altın Yıllar Yaşam Merkezimizde ağırlayacağız. Kemal amcamın ellerinden öpüyor, onu tekrar yaşamla buluşturacağımızın sözünü veriyorum" dedi.
(HB-ÖK-Y)

01.02.2017 12:06:59 TSI
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