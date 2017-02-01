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Döşemealtı Belediyesi'nden ilçeye 'Gençlik Merkezi'



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in vizyon projeleri arasında yer alan Gençlik Merkezi'nin yapımına başlandı. Döşemealtı ilçesinin ilk gençlik merkezi yaklaşık 6 milyon liraya malolacak ve 300 günde tamamlanıp hizmete hazır hale getirilecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin modern ve yaşanabilir bir kent olması için yaptığı projelere bir yenisini daha ekledi. Döşemealtı'nda yaşayan başta gençler olmak üzere 7'den 77'ye herkesin yararlanabileceği Gençlik Merkezi, Yeşilbayır Mahallesi Şehit Er Tevfik Cebeci Stadı'nın yan tarafında ki 6 bin metrekarelik alana inşa edilecek.

"Yarı Olimpik Açık-kapalı yüzme havuzları var"

Bodrum dahil toplam 3 katlı olarak projelendirilen Döşemealtı'nın ilk Gençlik Merkezi'nin inşaatı 300 günde tamamlanıp hizmet vermeye başlayacak. Gençlik Merkezi'nde açık ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzları, çocuklar için mini havuzlar, engelli vatandaşlar için özel platformlar, dinlenme alanları ve 60 araçlık otopark yer alacak.

"Her katı özel olarak projelendirildi"

Gençlik Merkezi'nin bodrum katında, çok amaçlı eğitim ve gösteri salonu, çeşitli sportif etkinliklerin yapılabileceği oyun alanları, depo ve sığınak var. Binanın birinci katında; yarı olimpik yüzme havuzu, hemşire ve doktor odası, eğitmen odaları, bilgisayar dersliği, idari ofisler, 100 kişi kapasiteli konferans salonu, 2 ayrı seminer odası, soyunma odaları ve duş kabinleri olacak. İkinci kat da ise; çok amaçlı plastik sanatlar atölyesi, 2 müzik odası, drama ve tiyatro salonları, mutfak, sergi alanı ve dinlenme bölümleri yer alıyor.

"Gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Döşemealtı'nın ilk Gençlik Merkezi tamamlandığında ilçe de yaşayan vatandaşların, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerini tek bir çatı altında yapma imkanı bulacağını dile getiren Başkan Turgay Genç, "Döşemealtı büyüyor ve gelişiyor, buna paralel olarak da ihtiyaçlar da çeşitleniyor. Bu sorumluluk duygusuyla yatırımlarımızı planlıyor, projelendiriyor ve çalışıyoruz. İnşaatına başladığımız Gençlik Merkezi ile gençlerimiz okul dışında ki zamanlarını burada kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirme fırsatı bulacak. En önemlisi de gençlerimiz artık kent merkezine gitmek zorunda kalmayacak" dedi.

(AA-



01.02.2017 12:13:42 TSI

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