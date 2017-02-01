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Vali Çakacak, terfi eden emniyet müdürleriyle bir araya geldi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:09
Vali Çakacak, terfi eden emniyet müdürleriyle bir araya geldi
Vali Çakacak, terfi eden emniyet müdürleriyle bir araya geldi
- Mersin Valisi Özdemir Çakacak:
- "15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da ülkemize ve vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, güvenlik hizmetlerinin bütün kamu hizmetlerinin temeli olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle hepimiz, 'ben ülkeme en iyi nasıl hizmet edebilirim' çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Bizlerin huzur içerisinde yaşaması, ancak ülkemizin refah ve huzur içerisinde olmasına bağlıdır" dedi.
Çakacak, terfi eden, görev ve sorumlulukları değişen emniyet müdürleriyle bir araya geldi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Evinde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, merkez ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri katıldı.
Mersin'de huzur ve güven ortamını korumak için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerine teşekkür eden Vali Çakacak, yürüttükleri zor ama bir o kadar da önemli olan görevlerinde başarılar diledi.
Konuşmasında Emniyet Teşkilatının mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat görev başında olan fedakar bir teşkilat olduğunu ifade eden Vali Çakacak, polislerin özellikle son 6 aydır her zaman olduğundan daha yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirterek, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde devletin ve milletin üzerinde iç ve dış mihraklarca şimdiye kadar görülmemiş çok büyük bir oyunun sergilendiğini, ancak devletinden ve milletinden yana olan güvenlik birimlerinin, milletle el ele vererek bu badirenin en az zararla atlatılmasında büyük rol aldığını söyledi.
"15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da ülkemize ve vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
15 Temmuz'daki o elim gecede Türk milletinin birbirine kırdırılmak istendiğini vurgulayan Çakacak, "Birtakım çeteci darbecilerin, milletimizin helal kazançlarıyla verdiği vergilerle alınan silahlarla, yine bu milletin üzerine uçaklardan, helikopterlerden ve tanklardan kurşun yağdırdıkları o hain kalkışmanın amacı ülkemizi bölmek, iç savaş çıkarmak ve ülkemizi işgal ortamına hazırlamaktı. Ama yüce milletimiz Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu hain girişime de fırsat vermeyerek, bu aziz milletin ne kadar büyük, asil bir millet olduğunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.
Türk milletinin şu zamanlarda her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Vali Özdemir Çakacak, bu aziz milletin fertlerinin aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da ülkesine ve vatanına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.
"Bizlerin huzur içerisinde yaşaması, ancak ülkemizin refah ve huzur içerisinde olmasına bağlıdır"
Güvenlik hizmetlerinin kolay yürütülebilen işler olmadığını anlatan Çakacak, güvenlik hizmetlerinin bütün kamu hizmetlerinin temeli olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle hepimiz, 'ben ülkeme en iyi nasıl hizmet edebilirim' çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Bizlerin huzur içerisinde yaşaması, ancak ülkemizin refah ve huzur içerisinde olmasına bağlıdır" diye konuştu.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise Vali Çakacak'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade ederek, vatan ve millet adına bu önemli görevi layıkıyla yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Program sonunda terfi alan emniyet müdürlerini tek tek tebrik eden Vali Özdemir Çakacak, şubeleri ve sorumlulukları değişenlere de yeni görevlerinde başarılar diledi.
(HSK-Y)

01.02.2017 12:15:13 TSI
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