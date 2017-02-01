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Pazaryeri İş Ticaret ve Kültür Merkezi Projesi hızla devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden Pazaryeri İş Ticaret ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor.

2014 yerel seçimlerinde halka verilen sözün ardından yapılmaya başlanan merkezin detayları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Zeminde otoparkının, 29 dükkanın ve üst katında kültür merkezinin bulunacağı projenin detayları hakkında Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Pazaryeri İş Ticaret ve Kültür Merkezi Projemize hızla devam ediyoruz. 2014 yerel seçimlerinde halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. İlçemize sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkısı olacağı kanaatindeyim. Zeminde otoparkı 29 adet lüks dükkanları, son katta kültür merkezini içinde bulunduran 6 bin 86 metrekare toplam kapalı alanı ile vizyon projemizin ilçeye büyük katkısı olacak. Seçim beyannamesinde ne söz verdiysek fazlasını yapmaya kararlıyız. Halkımızın bize gösterdiği ilgi alaka ve destekle ilçemizin gelişmesi, kalkınması, yaşanabilir bir ilçe olması için durmadan gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-MET-Y)



01.02.2017 12:17:17 TSI

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