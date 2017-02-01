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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Huzur operasyonu sonucu 9 gözaltı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:14
Huzur operasyonu sonucu 9 gözaltı
Huzur operasyonu sonucu 9 gözaltı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Türkiye Genelinde gerçekleşen huzur operasyonu sonrası haklarında arama kararları bulunan 9 kişi adli makamlara sevk edildi.
180 polisin katılımı ile gerçekleşen operasyonlar haklarında çeşitli suçlar nedeni ile arama kararları bulunan il merkezinde İ.G.,T.D.,OY.,R.O.,S.K., Kaman İlçesinden Y.H.,V.D., Çiçekdağı ilçesinden M.B., Akçakent İlçesinden A.A., polis tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
Haklarında yapılan işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
(EÖ-SK)

01.02.2017 12:19:05 TSI
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