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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te 257 köy yolu ulaşıma kapandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:15
Bitlis'te 257 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 257 köy yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'te yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Devam eden yağışlar nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezinde de yer yer ara arterlerdeki yollar ulaşıma kapanıyor.
Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışma yürütürken, belediye ve karayolları ekipleri ise kent merkezinde kapanan ana ve ara arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yanda, son bir haftada etkili olan yağışlar nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığının yaklaşık iki metreyi bulduğu bildirildi.
(VO-MSA-Y)

01.02.2017 12:19:54 TSI
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