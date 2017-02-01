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SDT, 9 Şubat'ta yeni oyunuyla perde açacak



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) 9 Şubat'ta yeni oyun Aristophanesi'in eseri olan 'Lysistrat' ile perdelerini açacak.

SDT, Aristophanes'in eseri olan 'Lysistrat'a adlı oyunu 9 Şubatta seyircisiyle buluşturacak. Mitolojik bir oyun olan, savaş ve barış ikileminde kadının rolünü konu alan oyunu Barış Erdenk yönetecek.

Lysistrat'a adlı oyunu sahne ışıklarıyla buluşturmadan önce, SDT, bir dönemi dans ve müziğin estetiği ile aralayan bazen düşündüren bazen de güldüren, 'Fehim Paşa Konağı' adlı oyunla seyircisine yeniden perde açacak. Oyunların biletleri Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan gişelerden temin edilebilecek.

(UY-SK)



01.02.2017 12:20:23 TSI

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