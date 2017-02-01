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Motosiklet grubu "Motofest Festivali" için Başkan Ataç'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Motosiklet Grubu Başkanı Faruk Yaylı ve yönetici Sadettin Özütürk, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Başkan Faruk Yaylı, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Musaözü piknik alanında yapılacak "Motofest Festivali" için Başkan Ataç ile fikir alışverişinde bulundular. Yaylı "2016 yılında Musaözü piknik alanında 2000 motosiklet grubunun katılımı ile güzel bir festival yapmıştık, o festivalde sayın başkanımız bizlere inanılmaz bir destek vermişti. Bu senede yaklaşık 3 bin motosiklet gurubunun katılacağı 4 günlük bir festival düşünüyoruz. Bu konuda başkanımızdan geçen seneki desteği yine bekliyoruz "dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç "Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'de dernek ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduk. Bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. 2016 yılında yapılan festivale desteğimizi vermiştik. Bu senede desteğimiz olacak" şeklinde konuştu.

(İHA-MET-Y)



01.02.2017 12:21:27 TSI

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