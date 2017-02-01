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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir'den 'Erzurum İçin Yatırım Seferberliği' çağrısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:16
Aydemir'den 'Erzurum İçin Yatırım Seferberliği' çağrısı
Aydemir'den 'Erzurum İçin Yatırım Seferberliği' çağrısı
- Aydemir: 'Gurbetteki Erzurumlular manevi gücümüzdür'
- Aydemir İstanbul'daki Erzurum'daydı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurumluluk ruhunu, Dadaş enerji ve sinerjisini ekonomiye de yansıtmalı, Şehri Mübarek vasfıyla maruf Erzurum için Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki kalkınma ve yatırım seferberliğine gönül ve dimağ adamalıyız' dedi.
AYDEMİR'DEN TANITIM TURU
İstanbul'da Gerçekleştirilen Cazibe Merkezi Programı odaklı Erzurum için Yatırım Açılımı zirvesine katılan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Erzurumlular Vakfını ziyaret ederek, Başkan Hadi Atalar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle istişare etti.
ERZURUM İÇİN YATIRIM SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI
Dernek binasında gerçekleştirilen, İstanbul'da yaşayan dadaşların da yer aldığı 'Erzurum için Yatırım Seferberliği' içerikli sohbete katılan Milletvekili Aydemir, Cazibe Merkezi Projesini paylaştı, il dışından yatırımcıların Erzurum'da yatırıma yönelmeleri halinde sağlanacak destekleri anlattı.
ERZURUM'UN ÖZELLİKLERİ VE ÖNCELİKLERİ
Erzurum'un kalkınmada temel önceliklerini aktaran Milletvekili Aydemir, Cazibe Merkezi Programının Sanayi sektörlerinde olduğu gibi hizmetler sektörü bazında da önemli ve hayati destekler içerdiğini kaydederek, gurbetteki dadaşların Erzurum için başlatılan yatırım seferberliği heyecanını yansıttıklarına vurgu yaptı, Erzurum'un ekonomik cazibesini bulundukları sahalarda paylaşmalarını talep etti. Milletvekili Aydemir İstanbul'daki Erzurumluları 11 Şubatta başlayacak olan Erzurum EYOF 2017'ye davet etti.
AYDEMİR'DEN ATALAR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR
Sohbet sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, İstanbul Erzurumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Atalar ve Yönetim Kurulu üyelerine müteşekkir olduklarını kaydetti.
İstanbul'da yaşayan Dadaşların, Erzurum'un manevi haslet ve duyarlılığını en bariz ve beliğ şekilde temsil ettiklerine kayıt düşen Milletvekili Aydemir, 'Dadaşlığın gurbetteki ifadesi olan, Erzurumluluk duruş ve vakarını mükemmel şekilde yansıtan, İstanbul özelinde, Erzurum dışında yaşamını sürdüren tüm dadaşları cazibe merkezi programı içinde başlattığımız Erzurum için yatırım seferberliğine katılmada kararlı bulduk. İnşallah onların da destek ve katkılarıyla Türkiye'nin maneviyat durağı olan Erzurum, ekonomide de bölgesinin yatırım merkezi olacaktır. Buna inancımız tamdır.' dedi.
ERZURUM'UN İL DIŞINDAKİ GÜCÜ: DADAŞLAR
Cazibe Merkezi Programı dahilinde Erzurum için başlatılan yatırım seferberliği sinerjisini İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Antalya gibi metropol iller başta olmak üzere Erzurumluların yoğunluk gösterdiği tüm illerde dadaşlarla paylaşmayı sürdüreceklerini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'a il dışındaki yatırımcıların ilgi ve teveccühünde, en önemli gücümüz dadaşlar ve onların bu noktadaki kararlılık ve azmidir. İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimiz bu bapta öncü olmuşlardır.' ifadesini kullandı.
(ERZ-AT-Y)

01.02.2017 12:21:52 TSI
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