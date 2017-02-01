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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis Belediyesinden karla mücadele çalışması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:17
Bitlis Belediyesinden karla mücadele çalışması
Bitlis Belediyesinden karla mücadele çalışması

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan otobüs durakları ve merdivenleri temizliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 38 kişilik ekip, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı etkisini devam ettirirken, ekipler özellikle okul önleri, merdivenler, kaldırımlar ve toplam 33 otobüs durağında kar temizleme çalışması yapıyor.
(VO-MSA-Y)

01.02.2017 12:23:20 TSI
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