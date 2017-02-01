01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

38 KENT TV test yayınına başladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:19
38 KENT TV test yayınına başladı
38 KENT TV test yayınına başladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri merkezli olarak uydudan yayın yapacak olan 38 KENT TV Türksat 4A uydusunda test yayınına başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan 38 Kent Tv Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Osman Çiftci, Kayseri'nin en çok dinlenen radyosu 101.8 frekansında yayın yapan 38 Kent FM'in markasıyla televizyon yayıncılığı yapmak için yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmaların sonuna geldiklerini belirterek, "Zorlu bir sürecin ardından Allah'a şükürler olsun uydu üzerinden 38 KENT TV markasıyla televizyon yayıncılığına başlamış bulunuyoruz." dedi.
Televizyonun kuruluş süreci hakkında bilgiler veren Çiftci, "Kayseri'nin ilk yayınevlerinden birinin kurucusu da olan işadamı Mehmet Özet ile birlikte çıktığımız yolda kablo tv üzerinden mi, İP tv olarak mı, dijital sayısal yayıncılık olarak mı yoksa uydu üzerinden mi yayın yapalım diye arayışlar içerisine girdik. Çeşitli merhalelerden geçtikten sonra da uydu platformu üzerinden televizyon yayıncılığı yapmaya karar verdik. Bugün uydu üzerinden yayın yapacağımız televizyonumuzda test yayınına başlamış olmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.
TELEVİZYONCULUKTA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
20 yıldır Kayseri'de gazetecilik yaptığını belirten, aynı zamanda Kayseri Olay Gazetesi'nin de imtiyaz sahibi olan Çiftci, "Birçok kişi televizyonculuğun zorluklarından bahsederek bize hem de böylesi zor bir dönemde neden bu yükün altına girdiğimizi soruyor.
Televizyonculuk teknolojisi açısından en son teknolojiye sahip HD alt yapısında bir sistem kurduk. Canlı yayın aracımızla Türkiye'nin her yerinden anlık görüntülerle yayın yapma imkanına sahibiz. Sadece canlı yayın aracımızla değil gelişen teknolojinin ürünü olan 4K kameralarımızla da Türkiye'nin her yerinden canlı yayın yapma imkanına sahibiz.
Kuruluşumuz sırasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.
Elbette Televizyonculuğun ne denli zor bir iş olduğunu biliyoruz. Sadece televizyonculuk değil aslında her işin kendine göre zorlukları var. Zorluklarından keyif aldığınız iş mesleğinizdir, biz de gazeteciliğin, televizyonculuğun, yayıncılığın zorluklarından keyif alıyoruz ve evet bu bizim mesleğimiz. Allah nasip ederse gazeteciliğin televizyonculukla birleştiği yeni bir bakış açısı ile geliyoruz.
Yeni Türkiye sloganının çok konuşulduğu bir dönemde bizler de yeni televizyonumuzla devletimize, milletimize, bölgemize, şehrimize hizmet etmek için kolları sıvadık. Şu da bir gerçek ki nasip kısmet meselesi... Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bizleri çıktığımız bu yolla mahçup etmez inşallah." diye konuştu.
15 TEMMUZ NEDENİYLE GECİKTİK
15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte milli hassasiyete sahip yayın kuruluşlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Çiftci, televizyon çalışmaları çerçevesinde kendilerinin de 15 Temmuz darbe girişiminden olumsuz etkilendiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Televizyonumuzun ön lisans, teknik kurulum, teknik denetim, kapalı devre test yayını aşamalarını geride bırakmış ve yayına başlamak için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun lisans onayını bekliyorken hain 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti. Sonrasında gayri milli yayın yapan birçok televizyon ve gazetenin kapanmasını beraberinde getiren bir süreç yaşandı. Bu süreçte televizyon yayıncılığı için müracaat eden kişilerin yeniden ulusal güvenlik soruşturması yapıldı. Televizyon kurmak için yola çıktığınızda zaten ulusal güvenlik belgesi alırsınız, bizler 15 Temmuz'dan sonra büyük bir hassasiyetle yapılan ikinci bir güvenlik soruşturmasından daha geçtik. Ulusal güvenlik konusunda deyim yerindeyse çifte kavrulmuş olduk...
Bu güvenlik soruşturması neticesinde yayında olan gazete ve televizyonlardan kapatılanlar olduğu gibi kuruluş aşamasında olup lisans alamayanlar da oldu. Geç olsun ama güç olmasın dedik, Allah'tan hep hayırlısını diledik. Cenab-ı Allah'a sonsuz kere şükürler olsun 22 Aralık 2016 tarihi itibariyle RTÜK Üst Kurulu'ndan uydu televizyonu yayın lisansımızı aldık. RTÜK Başkanımız ve RTÜK üyelerine, RTÜK çalışanlarına da teşekkür ediyorum.
Akabinde de hemen diğer prosedürleri tamamlayarak sektörün en güçlü oyuncularından POWER Group bünyesinde Türksat 4A üzerinden test yayınımıza başladık, Allah nasip ederse 14 Şubat tarihinde de kamera karşısında olacağız."
ORTA ANADOLU'NUN UYDU TELEVİZYONU
Çiftci 38 KENT TV'nin Kayseri merkezli bir uydu televizyonu olduğunu ancak sadece Kayseri değil Orta Anadolu'ya hizmet edecek bir yayıncılık anlayışı ile hareket etmeyi arzuladıklarını belirterek, "Bölgenin merkezi konumundaki Kayserimizde Sivas'ı, Tokat'ı, Yozgat'ı, Nevşehir'i, Kırşehir'i, Aksaray'ı, Niğde'yi, Kahramanmaraş'ı, Adana'yı, Malatya'yı da gündeme taşıyalım istiyoruz.
Çok sesliliğe olan ihtiyacın farkındayız, misyonumuzu merak edenler için söyleyeyim biz devletimizin ve milletimizin yanında yerli ve milli bir televizyon kanalıyız. Makul olan her sesi duyurmaya talibiz." ifadelerini
DÜNYANIN HER YANINDAN İZLENEBİLECEK
38 Kent Tv'nin yayın yapacağı Türksat 4A uydusunun Avrupa Batı transponderında olması nedeniyle Türkiye'nin yanısıra Avrupa ülkelerinden de izlenebileceğini belirten Çiftci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Doğu transponderlarının kapsamına giren ülkelerde de yayınımız internet üzerinden izlenebilecek. Sadece doğu değil aslında dünyanın her yerinden izlenebilecek. Taksim Bilişim'in alt yapı hizmetini vereceği sistemle www.38kenttv.com.tr internet adresi üzerinden, İphone, İpad ve Android uygulamaları üzerinden de yayınlarımız izlenebilecek." şeklinde konuştu.
İŞTE FREKANS BİLGİLERİ
UYDU : TÜRKSAT 4A
TRANSPONDER : Avrupa Transporder (Batı)
ALIŞ FREKANSI : 12265
ALIŞ POLARİZASYONU : Vertical
SYMBOL RATE : 27500
FEC : 5/6
(SK)

01.02.2017 12:24:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
YEREL

KAYSERİSPOR BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'I ZİYARET ETTİ
Başkan Palancıoğlu 'Biz Bize' sohbetlerine konuk oldu
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU 'BİZ BİZE' SOHBETLERİNE KONUK OLDU
Sahte polis 50 bin TL dolandırdı
YEREL

SAHTE POLİS 50 BİN TL DOLANDIRDI
Facebook'ta 'hediye çeki' dolandırıcılığı
YEREL

FACEBOOK'TA 'HEDİYE ÇEKİ' DOLANDIRICILIĞI
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;başarı yolunda engel yoktur&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "BAŞARI YOLUNDA ENGEL YOKTUR"
Vali Kamçı Kayserispor yönetimini kabul etti
YEREL

VALİ KAMÇI KAYSERİSPOR YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Başkan Çelik: &quot;Saldırılara rağmen dimdik ayaktayız&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "SALDIRILARA RAĞMEN DİMDİK AYAKTAYIZ"
Yabancı uyruklu öğrencilerden yaban hayvanlarına yem
YEREL

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN YABAN HAYVANLARINA YEM
KTO Ocak ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL

KTO OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kayserispor yönetiminden KTO'ya ziyaret
YEREL

KAYSERİSPOR YÖNETİMİNDEN KTO'YA ZİYARET
Başkan Büyükkılıç: &quot;Muhtarlarla işbirliği içindeyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: "MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"
Böbrek sağlığı için susamadan su içilmeli!
YEREL

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN SUSAMADAN SU İÇİLMELİ!
Kayseri'de 38 gıda ürünü daha tescillenecek
YEREL

KAYSERİ'DE 38 GIDA ÜRÜNÜ DAHA TESCİLLENECEK
Kayserispor'da transfer
YEREL

KAYSERİSPOR'DA TRANSFER
Kayseri'de FETÖ/PDY davaları
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY DAVALARI

Melikgazinin nüfusu 554 bin 549
YEREL

MELİKGAZİNİN NÜFUSU 554 BİN 549
Oylum'a yabancı yatırımcı geldi
YEREL

OYLUM'A YABANCI YATIRIMCI GELDİ
Kayserispor'da toplu imza töreni
YEREL

KAYSERİSPOR'DA TOPLU İMZA TÖRENİ
Başkanlardan Kayserispor'a Destek Çağrısı
YEREL

BAŞKANLARDAN KAYSERİSPOR'A DESTEK ÇAĞRISI
By Lock Kullanan 13 Kişinin Yargılanmasına Devam Edildi
YEREL

BY LOCK KULLANAN 13 KİŞİNİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Kayseri'de ziraat odaları referandumda 'Evet' oyunu vereceğini açıkladı
YEREL

KAYSERİ'DE ZİRAAT ODALARI REFERANDUMDA 'EVET' OYUNU VERECEĞİNİ AÇIKLADI
Akay'a Çeçen Dopingi
YEREL

AKAY'A ÇEÇEN DOPİNGİ
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Hizmet İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:
YEREL

HİZMET İŞ KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI SERHAT ÇELİK: