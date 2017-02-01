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Erdem; "Evet, hayırlara vesile olacak"



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Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Didim İstişare Toplantısında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem: "Evet' hayırlara vesile olacak inşallah; yaptığımız iş doğru ve hayırlı bir iştir" dedi.

AK Parti Didim İlçe Teşkilatının düzenlediği İlçe İstişare toplantısı AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Erdem, Cumhuriyet rejiminden asla vazgeçmeyeceklerini ifade ederek "Bu değişiklik hükümet sistemi değişikliğidir. 'Evet' hayırlara vesile olacak inşallah; yaptığımız iş ise doğru ve hayırlı bir iştir" diye konuştu.

AK Parti Didim İlçe Teşkilatının İstişare toplantısı, Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Başkan yardımcısı Hüsamettin Tuna, AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, İl ve ilçe yöneticileri, Belediye meclis üyeleri, eski ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı'na İlçe Başkan yardımcısı ve Belediye Meclis üyesi Cemal Engil yaptı.

Ardından konuşan AK Parti İlçe Başkanı Cenk Ünlü Nisan ayında yapılması beklenen Anayasa değişikliği referandumu ile çalışmaların startını bu toplantıda verdiklerini söyledi. Türkiye üzerinden büyük oyunlar oynandığını kaydeden Ünlü "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu millet kendi geleceğine sahip çıktığı için bunun bedelini ödetmeye çalışıyorlar. Bunun için Evet'e varmısınız?" dedi.

Ülkede bombaların patlatıldığını, Dolar ve Euro'nun yükseltilmeye çalışıldığını belirten Ünlü bunca olumsuz etkiye rağmen Türkiye'nin büyümesinin engellenemediğini dile getirdi. Referandum sürecinde dillerinin kavga dili olmayacağını belirten Ünlü "Herkesi kucaklayacağız. Biz birleştirici olacağız. Sandıktan da sizlerin gayretiyle evet çıkacak. Önümüzde yeterince zaman var, birlikte bu süreci yöneteceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ise Anayasa değişikliği paketinin meclisteki oylamasının zor ve çekişmeli olduğunu belirterek süreç içerisinde mecliste yaşananları anlattı.Anayasa değişikliğinin önemli olduğunu belirten Erdem "Bu anayasayı darbe anayasası diye her parti dile getiriyor ve değiştirilmesi gerekli diyor ama ortaya irade konulamıyor. 2011'de 3 parti 60 yakın maddede mutabakata yakın görüşmeler oldu ama sonuç alınamadı ve yeni anayasayı getiremedik."dedi.

MHP Lideri Bahçeli ve MHP grubunun destekleriyle değişiklikler yapıldığını ve yapılan uzun görüşmelerin ardından uzlaşılmaya varıldığını belirten Erdem "Biz mecliste anayasa değişikliğini kabul etik; artık sıra Millette Sözde sizde, kararda sizde" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden 93 yıl geçtiğini ve 94. yılın içerisinde olduklarını kaydeden AK Partili Erdem "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."demiş. Bu aziz millet ve bu devletin ilelebet yaşaması temennimiz ve bu konuda hepimiz mutabıkız. Muassır medeniyet seviyesi hedefi koymuş Ulu Önder Atatürk; 94 yılda nereye gelmişiz? Ekonomide ilk 20'deyiz. Fert başı gelir 10 bin dolar seviyesinde, hedefimiz ise 25 bin dolar, 94 yılda 65 hükümet kurulmuş. Yani 1,5 yıla bir hükümet geliyor neredeyse... Parlamenter sistemde siyasi istikrarsızlık sıkıntısı oluyor. Sistem karmaşası oluyor. dedi.

Mevcut sistemde Cumhurbaşkanının yetkilerinin çok fazla olduğunu, buna karşın sorumluluğunun olmadığını belirten Erdem, mevcut sistemin aslında iki başlı bir sistem olduğunu söyledi. Erdem "Bu noktada bugün kim olursa olsun herkes fani; millet ve devlet bakidir. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir çok karmaşa oldu. 2007'de Cumhurbaşkanını halk seçsin dedik; CHP yine hayır dedi. CHP senin önerin ne dedik; yok cevap. Biz asla Cumhuriyetten laik, sosyal ve hukuk devletinden vazgeçmiyoruz. Bu değişiklik hükümet sistemi değişikliğidir. Biz Cumhuriyetten asla ayrılmayacağız. Bu değişiklik önerimiz siyasi istikrar için. Teklif ve önerileri yok; hep sorun çıkarıyorlar. Millete ve sandığa güvenmiyorlar. Sandığa gitmeyen ve halka güvenmeyen bir parti olur mu? Biliyorsunuz 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP aday çıkaramadı. Cumhuriyeti kuran ve içerisinde halk kelimesi olan CHP kendi adayını çıkaramadı ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdiler. Şimdi 2019'da iki sandık kurulacak. Hem Milletvekilliği hem de Başkanlık içinGelsin Sayın Kılıçdaroğlu aday olsun" dedi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı şekilde sürdürüldü.

(OD-MB-Y)



01.02.2017 12:24:59 TSI

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