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Eskişehirspor taraftarları, Şanlıurfa'da gerçek dostluklar kazandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:20
Eskişehirspor taraftarları, Şanlıurfa'da gerçek dostluklar kazandı
Eskişehirspor taraftarları, Şanlıurfa'da gerçek dostluklar kazandı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskisehirspor'un Efeler Taraftar Grubu, bu hafta oynanan deplasman maçında Şanlıurfa taraftarının gösterdiği misafirperverliğe teşekkür etti.
TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Şanlıurfaspor-Eskişehirspor maçı, renkli dostluklara sahne oldu. Takımlarını deplasmanda temsil etmek için Şanlıurfa'ya giden Efeler Taraftar Grubu, iki şehir arasında adeta dostluk köprüsünün kurulmasına ön ayak oldu. Şanlıurfa Taraftar Derneği Başkanı Abdullah Tugbay tarafından şehrin girişinde karşılanan taraftarlar, bir teşekkür mesajı yayınladı. Efeler Taraftar Grubu'nun yayınladığı mesajda, "Eski Eskişehir Valimiz, şimdiki Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı Şanlıurfa taraftarı ile birlikte ziyaret ettik. Daha sonra Şanlıurfa Taraftar Derneği'ndeki abimiz Abdullah Tugbay ve Valimiz Güngör Azmi Tuna, bizlere yemek ikram etti. Yemek sonrası bizleri Şanlıurfa'da gezilecek tarihi yerleri gezdirdiler. Dostluk ve hoşgörü ile geçen deplasmandan dolayı çok mutluyuz. Buradan Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna'ya ve Şanlıurfa Çevik Kuvvet Amiri Fatih beye de ayrıca teşekkür ederiz. Ayrıca Şanlıurfaspor renklerine gönül vermiş değerli abimiz Abdullah Tugbay'a da büyük teşekkür ediyoruz. Bütün Şanlıurfa halkına da saygı ve sevgi ile teşekkürlerimizi iletiriz. Mesafeler uzak olsa da, dostuluğumuz her zaman yakın olsun" denildi.
(MSY-MET-Y)

01.02.2017 12:25:05 TSI
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