YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehirspor taraftarları, Şanlıurfa'da gerçek dostluklar kazandı

Eskişehirspor taraftarları, Şanlıurfa'da gerçek dostluklar kazandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskisehirspor'un Efeler Taraftar Grubu, bu hafta oynanan deplasman maçında Şanlıurfa taraftarının gösterdiği misafirperverliğe teşekkür etti.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Şanlıurfaspor-Eskişehirspor maçı, renkli dostluklara sahne oldu. Takımlarını deplasmanda temsil etmek için Şanlıurfa'ya giden Efeler Taraftar Grubu, iki şehir arasında adeta dostluk köprüsünün kurulmasına ön ayak oldu. Şanlıurfa Taraftar Derneği Başkanı Abdullah Tugbay tarafından şehrin girişinde karşılanan taraftarlar, bir teşekkür mesajı yayınladı. Efeler Taraftar Grubu'nun yayınladığı mesajda, "Eski Eskişehir Valimiz, şimdiki Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı Şanlıurfa taraftarı ile birlikte ziyaret ettik. Daha sonra Şanlıurfa Taraftar Derneği'ndeki abimiz Abdullah Tugbay ve Valimiz Güngör Azmi Tuna, bizlere yemek ikram etti. Yemek sonrası bizleri Şanlıurfa'da gezilecek tarihi yerleri gezdirdiler. Dostluk ve hoşgörü ile geçen deplasmandan dolayı çok mutluyuz. Buradan Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna'ya ve Şanlıurfa Çevik Kuvvet Amiri Fatih beye de ayrıca teşekkür ederiz. Ayrıca Şanlıurfaspor renklerine gönül vermiş değerli abimiz Abdullah Tugbay'a da büyük teşekkür ediyoruz. Bütün Şanlıurfa halkına da saygı ve sevgi ile teşekkürlerimizi iletiriz. Mesafeler uzak olsa da, dostuluğumuz her zaman yakın olsun" denildi.

(MSY-MET-Y)



01.02.2017 12:25:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER