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Vezirhan Beldesi'nde yeni sanayi dükkanları inşa ediliyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde yeni sanayi dükkan yerleri için çalışmalar sürerken, çıkan hafriyatlar Kayalar Mahallesi'nde yapılması planlanan kantar ve sebze alım satım yerlerinin dolgusunda kullanıyor.

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde incelerken yaptığı açıklamasında, "Belediyemize yeni sanayi dükkan yerlerini açıyoruz. Çıkan hafriyatı da Kayalar Mahallesinde yapmayı planladığımız kantar ve sebze alım satım yerinin dolgusunu yapıyoruz. Bizlere vermiş oldukları destek için Bilecik Belediye Başkanı Sayın Selim Yağcı'ya, Bozüyük Belediye Başkanı Sayın Fatih Bakıcı'ya, Osmaneli Belediye Başkanı Sayın Münür Şahin'e Bayırköy Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yaman'a, ayrıca personellere ve Federal Mermere çok teşekkür ederiz. Her zaman birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmetlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y)



01.02.2017 12:27:13 TSI

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