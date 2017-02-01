01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da girişimcilik eğitimi başlıyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:23
Batman'da girişimcilik eğitimi başlıyor
Batman'da girişimcilik eğitimi başlıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - KOSGEB Batman Müdürü Evren Arıkan ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Salih Kaplan arasında yapılan protokol ile şubat ayında 60 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Salih Kaplan, "Bu zor zamanda yeni işini kuracak olan esnafımıza destek vermek için KOSGEB ile işbirliği yaparak 60 yeni iş yeri sahibi esnafa 50 bin TL hibe destek verilmesini sağlayacağız" dedi.
KOSGEB Müdürü Evren Arıkan ise, 2017 yılına hızlı bir girişi yaptıklarını belirterek, sadece bir ay içinde 300 kişilik girişimcilik eğitimi başvurusuna onay verdiklerini belirtti. 2017 yılı içinde hedeflerinin 2 bin kişiye girişimcilik sertifikası vermek olduğunu belirten Arıkan, Batman'a 2017 yılı sonuna kadar KOSGEB desteğiyle 260 yeni girişimci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
(MŞY-MP-Y)

01.02.2017 12:28:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Rahatsızlanan kadının imdadına ekipler yetişti
YEREL

RAHATSIZLANAN KADININ İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ
Batman'da 565 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL

BATMAN'DA 565 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Batman'ın ilk ve tek kadın itfaiyecisi
YEREL

BATMAN'IN İLK VE TEK KADIN İTFAİYECİSİ
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Batman Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni
YEREL

BATMAN ÜNİVERSİTESİNDE REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM TÖRENİ
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
ATT-DER bir günde 68 ünite kan topladı
YEREL

ATT-DER BİR GÜNDE 68 ÜNİTE KAN TOPLADI
SGK'dan kan bağışı kampanyasına destek
YEREL

SGK'DAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
Güvenlik korucusu olabilmek için soğuk ter döktüler
YEREL

GÜVENLİK KORUCUSU OLABİLMEK İÇİN SOĞUK TER DÖKTÜLER
Batman'da kaçak su uyarısı
YEREL

BATMAN'DA KAÇAK SU UYARISI