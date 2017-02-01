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Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıktı

- Köşk'te aynı yöne seyir halinde olan kamyon ve TIR'ın çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan kamyon ve TIR'ın çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. TIR sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.



Kaza, sabah saat 06.45 sıralarında Denizli-Aydın karayolu Köşk ilçesi çıkışındaki ılıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 AN 587 plakalı TIR, Köşk ilçesindeki kavşağa geldiğinde aynı yönde seyir halinde bulunan 07 PT 870 plakalı kamyona arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araç direkleri ve beton bariyerleri kırarak orta refüje çıktı.



Kazada önünde seyreden kamyona arkadan vuran TIR'ın ön tarafı hurdaya döndü. Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıkan sürücü büyük korku yaşadı. Kazaya müdahale eden polis ekipleri, yeni kazaların yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Bir süre trafiğin kontrollü olarak sağlandığı Aydın-Denizli karayolunda kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

(MB-Y)



01.02.2017 12:30:22 TSI

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