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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Büyükşehir Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:26
Büyükşehir Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iki gündür kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan kaldırımları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde başlattığı kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla oluşturulan kriz masası, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirerek anında müdahale ediyor.
Merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerindeki bulvar, cadde, sokak kaldırımları ile kent meydanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları, 350 personel ve 3 kar küreme makinesi ile yapılırken, yapılan çalışmalar sonucu bulvar ve cadde kaldırımların çoğu kardan temizlendi. Kardan temizlenen kaldırımlar vatandaşlar tarafından rahatlıkla kullanılırken, ekipler, tüm bulvar ve cadde kaldırımlarını kardan temizledikten sonra buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarına ağırlık verecek.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi kent genelinde devam ediyor.
(İHA-MP-Y)

01.02.2017 12:31:44 TSI
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